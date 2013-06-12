Erdoğan, Gezi Parkı heyetiyle görüşecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili görüşeceği heyet 11 kişiden oluşuyor. Heyette öğrenciler, akademisyen ve sanatçı gibi farklı gruplardan kişiler yer alıyor.

Alınan bilgiye göre, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, bugün saat 16.00'da parti genel merkezinde kabul edeceği heyettten, Gezi Parkı olaylarına ilişkin ilk ağızdan bilgi alacak.

Erdoğan’la görüşecek 11 kişi şunlar:

Ahmet Mümtaz Taylan (Oyuncu), Betül Tanbay (Taksim Platformu sözcüsü, ancak bireysel olarak katılıyor), Hale Çıracı (İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü), Kutluğ Ataman (Yönetmen), Nil Eyüboğlu (Öğrenci), Rumeysa Kiger, Selva Gürdoğan (İTÜ Mimarlık Fakültesi), Zehra Öney, Zülfikar Kürüm, İpek Akpınar, Bülent Peker (Erdoğan’a mektup yazan AK Partili direnişçi).

Heyette yer alan kişilerin, toplumun geniş yelpazesini temsil etmesine öncelik verilirken, grupta öğrenci, akademisyen ve sanatçı gibi farklı meslek mensupları bulunuyor. Sohbet ortamında gerçekleşmesi öngörülen görüşmede, Başbakan Erdoğan olaylarla ilgili düşüncelerini anlatacak ve grup üyelerinden olaylara ilişkin bilgileri ilk ağızdan dinleyecek.

Görüşmede, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik yer alacak.