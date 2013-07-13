Erdoğan: Geri adım atmayız, atmayacağız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 51. havalimanı olan Bingöl Havalimanı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek, havalimanının yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bingöllülerin Ramazan ayını kutlayan Erdoğan, "Tuttuğunuz oruçların, yaptığınız ibadetlerin kabulünü Allah'tan niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan-ı şerif'in rahmet günlerindeyiz. Bu rahmet dolu günlerde ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlar diliyoruz" diyen Erdoğan, güzel bir ramazan gününde, Bingöl'e çok büyük bir eser kazandırdıklarını, Bingöl'ü Türkiye'nin diğer illeri ve dünyayla buluşturacak havalimanını hizmete açtıklarını söyledi.

Erdoğan, dünyanın çok zor bir süreçten geçtiği şu günlerde, Türkiye ekonomisinin istikrarla büyümeye devam ettiğini belirtti.

Erdoğan, "Dünyanın çalkantılı bir süreçten geçtiği şu günlerde Türkiye bölgesel meselelerde, küresel meselelerde diklenmeden dik duruyor, onurlu, ilkeli bir duruş sergiliyor. Türkiye, kronik meselelerini çözüm yoluna koyarak kardeşliğini pekiştirerek, geleceğe daha bir emin adımlarla yürüyor" dedi.

Türkiye'nin kendisine dayatılan gündemlere boyun eğmediğini, tuzağa düşmediğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kendi gündemini kendisi belirliyor ve kendi gündeminin peşinden koşmaya devam ediyor. Bizim gündemimizde ne var biliyor musunuz? Millet var. Bizim gündemimizde ne var biliyor musunuz? Hizmet var. Bizim gündemimizde işte Bingöl'de olduğu gibi şehirlerimize havalimanlarını inşa etmek, yollar, hastaneler, konutlar, okullar inşa etmek var.

Biz yapay gündemlere, sanal gündemlere aldanmıyor, onların peşine takılıp gitmiyor, ülkemizi büyütmenin, şehirlerimizi büyütmenin, aziz milletimizi daha fazla huzura, daha fazla refaha kavuşturmanın mücadelesini veriyoruz. Elbette bundan rahatsız olanlar var. Türkiye'nin bu kararlılığından rahatsız olanlar var. Türkiye'nin büyümesinden, Türkiye'nin güçlenmesinden, Türkiye'nin içeride ve dışarıda barışı, huzuru, kardeşliği savunmasından rahatsız olanlar var. Biz, onların bu rahatsızlığı karşısında asla geri adım atmayız ve atmayacağız."

Başbakan Erdoğan, Türkiye üzerine oynanan oyunlara, Türkiye'ye kurulan tuzaklara asla eyvallah etmeyeceklerini belirten Erdoğan, Allah'ın izniyle tüm tuzakları aşacağız, tüm oyunları bozacağız. Türkiye'yi istikrar içinde, güven içinde büyütecek ve 2023 hedeflerine ulaşacağız" diye konuştu.



Mısır'da ordunun yönetime el koyması





Başbakan Erdoğan, "Bu bölgenin, bu coğrafyanın insanını her oyuna, her tuzağa boyun eğenler olarak görenler, büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Mısır'da 'darbeyi yaparız, işimize bakarız' diye düşündüler. Ama Mısır halkı bu oyunu bozdu, bu tuzağı alt üst etti. Bu senaryoyu yırtıp attı. Benzer bir senaryoyu Türkiye'de uygulamak istediler. Ağaç diyerek, çevre diyerek, park diyerek insanları sokağa döktüler" diye konuştu.





Gezi Parkı eylemleri





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin çehresini değiştirmek ve daha da büyütmek için ne gerekiyorsa kararlılıkla bunu yapacağız. Öyle tencere tava çalanlara falan aldanmayın. Halkını rahatsız eden bu insanlar, demokratik bir arayış içinde değiller. Tam aksine çevrecilik noktasında gürültü kirliliği yapmak suretiyle çevreyi katlediyorlar. Bu yaptıkları suçtur" dedi.



Çözüm sürecinden asla geri adım atmayacağız



Erdoğan, çözüm sürecinin son derece kararlı şekilde ilerlediğini belirterek, Akil İnsanlar Heyeti'yle 81 ilde çalışma yaptıklarını hatırlattı.

Sorumluluklarının idrakinde olduklarını, üzerlerine düşeni çok büyük bir hassasiyetle yerine getirdiklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz, bu süreçte sabatojların, provokasyonların olacağını, süreci zora sokmak için her türlü oyunun oynanacağını defaatle ifade etmiştik. Nitekim, önce Paris, ardından AK Parti Genel Merkezi'ne yapılan saldırı, ardından Hatay'daki Reyhanlı saldırısı, son olarak da İstanbul'da başlatılan olaylar, hem özel olarak çözüm sürecini hem de genel olarak Türkiye'nin büyümesini hedef olan olaylardı. Türkiye'nin çözüm sürecini başarıyla tamamlayıp geleceğe çok daha güçlü şekilde ilerlemesinden rahatsız olanlar var. Bunlar boş durmuyorlar. Biz, bunlara aldanmayacağız, aldırış etmeyeceğiz. Bu coğrafyanın, bu bölgenin, Türkiye'nin çehresini değiştirmek, Türkiye'yi daha da büyütmek için ne gerekiyorsa kararlılıkla bunu yapacağız. Böyle tencere tava çalanlara filan aldanmayın."

Halkı rahatsız edenlerin demokratik bir arayış içinde olmadıklarını vurgulayan Başbakan Erdoğan, tam aksine çevrecilik noktasında gürültü kirliliği yaparak çevreyi katlettiklerini söyledi. Bunun suç olduğunu bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çözüm sürecinden asla geri adım atmayacak, gençlerin akan kanını durdurmak, annelerin babaların göz yaşını dindirmek için sabırla sebatla yolumuza devam edeceğiz. Şunu bilmenizi isterim, bu süreci sabote eden, bu süreci akamete uğratan, kesintiye uğratmak isteyen her kim olursa olsun, bunun vebalinden asla kurtulamaz. Bu süreci başarısızlığa uğratmak için şark kurnazlığı içine girenler, tarihe ve bu millete bunun hesabını veremezler. Bingöl'den, bölgenin diğer tüm illerinden, tüm vatandaşlarımızdan bu sürece sımsıkıya sahip çıkmalarını bekliyorum. Siz sahip çıkarsanız, tüm tuzaklar, tüm sabotajlar bozulacaktır. Siz, bu sürece sahip çıkarsanız, bu süreç mutlaka hedefine ulaşacaktır. Bir olarak, beraber olarak, samimiyetle bu sürece sahip çıkacak, Türkiye'nin ayağındaki bu prangaları çözecek ve inşallan hep birlikte aydınlık bir geleceğe ilerleyeceğiz."



Başbakan Erdoğan Bingöl Valiliğini ziyaret etti





Erdoğan, beraberindeki AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile katıldığı Bingöl Havalimanı'nın açılışının ardından otobüsle Bingöl Valiliğine hareket etti.

Başbakan Erdoğan yol boyunca otobüsü durdurarak çocuklara oyuncak dağıttı. Valilik önünde toplanan vatandaşlar, başbakana sevgi gösterisinde bulundu.

Valiliğe geçen Başbakan Erdoğan, Vali İbrahim Taşyapan ile basına kapalı görüştü. Erdoğan'ın, valilik ziyaretinin ardından Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde verilecek iftar yemeğinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

