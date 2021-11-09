Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerek ülkemizin artan enerji ihtiyacını gerekse küresel ekonomik görünümü dikkate alarak çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 19 yılda kendi akarsularımızdan, rüzgârımızdan, güneşimizden, jeotermal kaynaklarımızdan elde ettiğimiz enerjinin payı yüzde 290 arttı. Bugün yenilenebilir enerji kurulu gücümüz 52 bin 140 megavat değeriyle toplam kurulu gücümüzün yüzde 53’lük kısmını oluşturuyor.Enerji havuzumuza nükleer enerjiyi de ekleyerek üretim portföyümüzü daha da zenginleştirmeyi arzu ediyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin hizmete girmesiyle hem ülkemizin bu alandaki eksiğini giderecek hem de iklim değişikliğiyle mücadelemize önemli bir katkı sağlayacağız. Gerek ülkemizin artan enerji ihtiyacını gerekse küresel ekonomik görünümü dikkate alarak çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.