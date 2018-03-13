Erdoğan, General Electric CEO'suna kendi konuşmalarını hediye etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün (12 Mart 2018) General Electric (GE) CEO’su John Flannery’i Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etti. Erdoğan, Flannery'e kendi konuşmalarından hazırlanan bir kitabı hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ve Siemens CEO’su Joe Kaeser’den sonra şimdi de General Electric’in CEO’su John Flannery ile görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmeye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Flannery’ye dış politikaya ilişkin konuşmalarının yer aldığı ‘Dünya 5’ten Büyüktür’ kitabının İngilizce baskısını hediye etti.