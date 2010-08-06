Erdoğan: Genelkurmay'dan isim bekliyorum

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, TSK'nın yeni komuta kademesinin belirlenmesinde çıkan krizi değerlendirirken, sürpriz bir açıklama yaparak yeni Genelkurmay Başkanı'nın kim olacağı konusunda da henüz mutabakat sağlanmadığını söyledi. Erdoğan, 30 Ağustos'ta emekli olacak Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un talebi üzerine, kendisiyle görüşeceğini söyledi. Başbuğ'un, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na önerdiği ismin (1. Ordu Komutanı Org. Hasan Iğsız) hükümet tarafından uygun bulunmadığını açıklayan Erdoğan, çözüm formülü olarak adı öne çıkan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık'ın emeklilik talebinin hemen işleme konulmayabileceğini söyledi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'le görüşmesinin ardından miting için hızlı trenle Eskişehir'e gitti. Trende gazetecilerin Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ile ilgili sorularını yanıtlayan Erdoğan, bu toplantıda Genelkurmay Başkanı'nın tekliflerde bulunduğunu, kendisinin ve Milli Savunma Bakanlığının da teklifleri Cumhurbaşkanı'na ilettiğini, Cumhurbaşkanlığının da bu teklifleri onaylayabileceğini ya da iade edebileceğini söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bu yılki toplantıda Milli Savunma Bakanı ve benim de uygun bulmadığım bazı teklifler oldu. Bunun dışında diğer tayin ve terfi işlemleri imzalandı. Cumhurbaşkanımız da onadı.



Genelkurmay Başkanlığı konusunda... 30 Ağustos'a kadar görevi var. 30 Ağustos'ta emekliliği söz konusu. Ondan sonraki orgeneral... Yasalara göre kuvvet komutanı olabilir. Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulu kararıyla atanır. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. İsim üzerinde mutabakat sağlanırsa kararname bir gün içerisinde çıkar. Bu önemli bir mesele değil.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı olayı var. Bu konuda da Genelkurmay Başkanımızın teklifi oldu. Bu teklif inha (resmi bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı) edilmemiştir. Burada farklı bir ismi Genelkurmay Başkanı bana teklif edebilir. Ama henüz bir teklif bana gelmedi, bunu bekliyoruz. Böyle bir teklif gelirse değerlendirir, adımımızı atarız.”





'Görüşme talebi Başbuğ'dan geldi'



Başbakan Erdoğan, bu akşam Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile bir görüşme yapacağını, görüşme teklifinin Başbuğ'dan geldiğini, ancak konusunu şu anda bilmediğini söyledi.



Atamalarla ilgili ay sonuna kadar atılabilecek adımların söz konusu olduğunu ifade eden Erdoğan, “Bu konuda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. TSK kurum olarak oturmuştur. Kurum olarak çalışmasını devam ettirebilir” dedi.





Başbuğ'un görev süresi uzar mı?



Bir gazetecinin “Orgeneral Başbuğ'un görev süresinin uzatılması konusunda teklifte bulunulup bulunulmadığının” sorulması üzerine de Erdoğan, “Hayır öyle bir şey söz konusu değil” yanıtı verdi.



Atamalar konusunda karşılıklı mutabakat sağlanmasının daha sağlıklı olacağını vurgulayan Erdoğan, görüşmelerin devam ettiğini, TSK'nın yasası gereği her şeyin açık ve net olduğunu, kendilerinin de bu yasa çerçevesinde görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti.





'Işık'ın emeklilik talebinin anında işleme konması söz konusu değil'



Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığına önerilip önerilmediğinin sorulması üzerine Erdoğan, “Önerilmedi. Kendisinin emeklilik talebi söz konusu. Emeklilik talebinin anında işleme konulması da söz konusu değil. Emeklilik talepleri ay sonuna kadar değerlendirilir, devam edebilir. Ama Milli Savunma Bakanımızın imzaladığı anda kabul edilmiş sayılır” karşılığını verdi.







