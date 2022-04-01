Erdoğan: Hukuki altyapıdan yoksun sosyal medya ve elektronik ticaret platformları için gerekli düzenlemeleri hayata geçireceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih’te Genç Projeler açılış programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Hukuki altyapıdan yoksun sosyal medya ve elektronik ticaret platformları için gerekli düzenlemeleri hayata geçireceğiz" dedi.

Erdoğan, "Bizim gençliğimizde maalesef böyle herkesin rahatça ulaşabileceği güzel kütüphaneler spor merkezleri yoktu. Nereyi bulursak orada ders çalışarak sınavlara hazırlanan bir nesildik. Üstelik yokluklara ilave olarak bir de bizim gençlik yıllarımızda ideolojik çatışmaların yol açtığı huzursuzluk iklimi vardı buna rağmen kendimizi fikri olarak geliştirme faaliyetlerimizi sürdürdük. Gerçekten de ülkemizi medeniyet değerlerimizi dünyayı anlamaya çalışan bir gayretin içindeydik. Bugün dönüp baktığımda ülkemizin son 40 yılda sahip olduğu kazanımların hepsinin de öncülüğünü zor şartlarda kendini yetiştiren bu neslin yaptığını görüyorum. Sizler maddi altyapı ve teknolojik imkanlar bakımından çok şanslısınız ancak bu imkanların aynı zamanda dikkatinizi dağıtma riskinin işinizi zorlaştırdığı da bir gerçektir. İnternet mecraları özellikle de sosyal medya sağladığı kolaylıklar yanında doğru ve kararında kullanılmazsa adeta bir bataklık gibi içine düşeni yutup yok edecek tehditleri de içinde barındırıyor" diye konuştu.

"Dünyanın pek çok yerinde genel olarak internet mecraları özellikle de sosyal medya ve elektronik ticaret platformları konusunda ciddi düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Türkiye olarak biz de vatandaşlarımızın tamamını özellikle de gençlerimizin geleceğini korumak için benzer çalışmalara başladık" diyen Erdoğan, "Hukuki altyapıdan yoksun sosyal medya ve elektronik ticaret platformlarının yol açacağı sorunlar bu konudaki endişelerin çok üzerindedir. Bunun için en kısa sürede gerekli düzenlemeleri hayata geçireceğiz" dedi.

Gençlere seslendi, önerilerde bulundu: Şartlarınızı zorlayın

Sözlerinin devamında gençlere, "İnternet, sosyal medya ve benzeri alanlardan istifade ederken gerçek hayattan kopmamalarını istiyoruz" diyerek seslenen Erdoğan, şu önerilerde bulundu:

"Mesela kağıda basılı kitapları masanızdan, çantanızdan asla eksik etmeyin. Spora mutlaka her gün düzenli olarak vakit ayırın. Yakın çevrenizden başlayarak tüm şehirleriyle ülkemizi, imkanınız olursa dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın. Bunları yaptığınızda diğer mecraların önünüzde bambaşka kapılar açtığını göreceksiniz. "