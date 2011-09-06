Erdoğan: Gemilerimiz Doğu Akdeniz'de kendilerini çok daha fazla gösterecek

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile ilişkilerin çok daha farklı yaptırımlarla takip edileceğini belirterek, "Şu andaki adım, 'B Planı' olarak değerlendirilse bunun 'C Planı' olacaktır. Aynı şekilde gelişmelere göre daha değişik adımlar atılması da söz konusudur. Gemilerimiz artık Doğu Akdeniz’de kendilerini çok daha fazla gösterecek” dedi.



Başbakan Erdoğan, yeni adli yılın açılışı nedeniyle ATO'da düzenlenen törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Birleşmiş Milletlerin (BM) Mavi Marmara raporuyla ilgili soruyu yanıtlarken Erdoğan, Türkiye'nin 5 başlık altında topladığı yaptırımları, aynı kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi. Bunun devamının olacağını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:





''Şu andaki adım, 'B Planı' olarak değerlendirilse bunun 'C Planı' olacaktır. Aynı şekilde gelişmelere göre daha değişik adımlar atılması da söz konusudur. Çünkü İsrail, bugüne kadar Türkiye'nin özellikle bölgede kendi siyasi amaçları için ortaklığını kaybetmiştir. Dolayısıyla bugüne kadar dünyada BM'nin İsrail ile ilgili almış olduğu kararlar karşısında İsrail, her zaman bir şımarık oğlan rolünü oynamıştır ve bu şımarık oğlanlığının devamlı süregideceğini zannetmiştir. Türkiye olarak biz, bu uluslarası sularda meydana gelen olayın gayrı insani olduğunu, vahşet olduğunu, bir devlet terörü olduğunu daha önce zaten ifade etmiştik. Böyle bir devlet terörü ile terör estirmeye gayret eden bu ülkeye karşı biz biliyorsunuz 9 vatandaşımızın hakları konusunda bir kararlılık ortaya koyduk. Bunlardan bir tanesi daha önce de söyledik bir özür beyanı idi.





Bir diğeri, tazminat konusuydu. Bir diğeri de kesinlikle bir defa Gazze'ye olan ambargonun kaldırılmasıydı. Tabii bu adımlar konusunda kendileri de bazı girişimlerde aslında bulundular. 'Bunu çözelim' vesaire gibi... Ama ne yazık ki iş, özür olayına gelince zaman geldi 'özür dileriz' denildi. Bazen bunu farklı şekilde ifade etme yoluna gittiler. Artık son kertede 6 ay gibi bir süreden bahsettiler ve bu panelde zaten yanlış oyunlar içerisine girdiler. Ama bu açıklanan rapor aslında İsrail'in beklentilerine cevap veren bir rapor değil. Cenevre kararı çok açık ve net ortada, BM Güvenlik Konseyinde çıkan karar çok açık ve net ortada. Zaten şu anda açıklananın da bizim açımızdan herhangi bir kıymeti harbiyesi yok.





Şu anda Türkiye olarak bu adımı attık, bu adım kararlı şekilde sürecektir. Bildiğiniz gibi yarın itibariyle biz, 2. katip seviyesine zaten diplomatik ilişkilerimizi düşürüyoruz. Aynı şekilde Türkiye'deki onların diplomatlarının da aynı seviyeye düşürülmesi, ticari ilişkilerimiz, askeri ilişkilerimiz, savunma sanayine yönelik bunları tamamen askıya alıyoruz. Bunlar tamamiyle donduruluyor ve bu süreci çok daha farklı yaptırımlar da takip edecektir.''

Gazze ziyaretiyle ilgili durum netleşti mi" sorusuna Başbakan Erdoğan, "Bu bizim son ana kadar devam edecek olan bir süreçtir. Bu konuda Mısırlı dostlarımızla, kardeşlerimizle görüşerek orada nihai kararı vereceğiz. Ona göre Gazze'ye ziyaret olabilir veya olmayabilir kesin değil henüz" yanıtını verdi.



Başbakan Erdoğan Doğu Akdeniz'de seyrüsefer serbestisi yaptırımı konusunda bir takım tartışmaların anımsatılması üzerine de, "Doğu Akdeniz bize yabancı bir yer değil. Aksaz, İskenderun buralar oraya sürekli nezaret edebilme gücüne, imk'nına, hakkına sahip olan yerlerimizdir. Tabii ki gemilerimiz kendilerini o sularda bundan sonra çok sık gösterecektir, göreceğiz" karşılığını verdi.







