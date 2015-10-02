Erdoğan: Gelişmekte olan ülkelerin enerji ihtiyacı yükselecek

G-20 Enerji Bakanları Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Gelişmekte olan ülkeler, küresel ekonomiye entegre oldukça enerji ihtiyaçları yükselecektir. Sağlam ve dengeli büyümenin yanında kapsayıcı büyüme de G20 dönem başkanlığımızın bir başlığıdır" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin dönem başkanlığını yaptığı G-20'nin Enerji Bakanları Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bu platformu iyi değerlendirmeliyiz. Temel meselemiz güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı bir küresel büyümedir. Alt yapu yatırımların teşvikine olan ihtiyaç giderek artmaktadır. G20 üyeleri olarak hedeflerimizi başarırsak 2018'de yüzde 2.1'lik ek bir büyüme sağlamış olacağız. Bu da küresel sermayaye 2 trilyon dolar ilave kaynak sağlayacak. Kamu-özel iş birliği ile birçok alt yapı yatırımlarımını hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz.

Türkiye'de özel sektör ve kamu işbirliğinin verimli bir işbirliği oluşturduğunu gördük. Bu sistemle küresel alt yapıya da gerekli yatırımı yapabiliriz. Antalya zirvesinde G20 liderleri olarak alt yapı yatırım stratejilerimizi ele alacağız.

Gelişmekte olan ülkeler, küresel ekonomiye entegre oldukça enerji ihtiyaçları yükselecektir. Sağlam ve dengeli büyümenin yanında kapsayıcı büyüme de G20 dönem başkanlığımızın bir başlığıdır. Bugün Afrika ülkelerinin yakaladığı büyüme oranı gelişmekte olan ülkelerin büyüme oranını geçmiş durumda ama bu ülkelerin enerjiye erişim gibi önemli sorunları var. Hazırlanan G20 enerjiye erişim eylem planı Afrika'ya yönelik önemli gelişmeler sağlayacaktır.

KOBİ'lerin küresel ekonomiye entegre olmaları için önemli çalışmalar yaptık. Enerji anlamında başarılı işler yapmanın yatırımları artırmaların yolunu kamu ve özel sektörden geçtiğini biliyoruz. Enerjiye erişim şefaflık verimsiz fosil yakıt ve enerji verimliliği üzerine durduk. Bilhassa enerjinin yatırım ve finansman boyutu çok önemli. Enerjiye erişim planının Afrika'nın yanında Asya ve diğer bölgeri de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekiyor.