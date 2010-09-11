Erdoğan: 'Gelin kaldıralım bu YÖK sistemini'

T24 - 'Niçin üniversiteler kendi öğrenci alımlarını yapmasın? Niçin böyle merkeziyetçi bir sistem' diyen Başbakan, YÖK'ün mevcut sistemini kaldırma çağrısı yaptı.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasada Yükseköğrenim Kurumu (YÖK) ile ilgili düzenlemelere de yer verebileceklerini belirterek “Ben YÖK’ün mevcut sisteminin kaldırılmasından yanayım. Niçin üniversiteler kendi öğrenci alımlarını yapmasın? Niçin böyle merkeziyetçi bir sistem? Kaldıralım bu sistemi. Oturalım, bunun üzerinde konuşalım” çağrısı yaptı.



Başbakan dün CNNTürk’te canlı yayında Taha Akyol’un sorularını yanıtladı. YÖK’e de değinen Erdoğan şunları söyledi:



“YÖK’le ilgili Sayın Deniz Baykal’la görüşmem olmuştu. Görüşmede aynen kullandığı ifade şudur; ‘YÖK meselesi rejim meselesidir’ demişti. Onlar zannettiler ki YÖK hep böyle gidecek. Gitmeyince şimdi ‘Gelin hemen YÖK’ü değiştirelim’ demeye başladılar. Ben YÖK’ün mevcut sisteminin değiştirilmesinden yanayım. Niçin üniversiteler kendi öğrenci alımlarını yapmasın? Niçin böyle merkeziyetçi bir sistem? Kaldıralım bu sistemi. Oturalım, bunun üzerinde konuşalım.



Devlet üniversitelerinin bir kısmı bu işi kendi içinde merkezi sistem yapabilir mi, bunu da değerlendirelim. Bana kalsa, her üniversite kendi seçimini kendi yapsa kendi öğrencisini imtihanla kendisi alsa. Bu çok daha rahatlatacaktır. O zaman yüz binlerce insan, milyonlarca kişi üniversite kapısında kuyruk olacak değil.”







