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Erdoğan: Gelin 'devletin okulları bize yeter, başka bir şey istemiyoruz' deyin

Erdoğan, yolsuzluk soruşturması süreci için 'Bu olay dershane sürecinin devamıdır bunu bilin' dedi

27 Aralık 2013 21:55

Başbakan Tayyip Erdoğan, hükümet ve devlet krizine neden olan yolsuzluk soruşturması sürecinde gelinen noktanın "deshanelerin kapatılması" projesinden kaynaklandığını savundu. Erdoğan, "AK Parti'ye gönül verenleri, 'bana devlet okulları yeter' diyerek çocuklarını dershanelerden çekerek tavır koymaya" çağırdı.

Başbakan Erdoğan'ın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmanın ilgili kısmı şöyle:


"Gezi’de ülkeye çok şey kaybettirdiler şimdi de bununla ülkeye çok şey kaybettiriyorlar. Faizin borsanın durumu ortada. Bunun hesabını nasıl verecekler. Dershaneler diye bir olay tutturdular onunla başladılar buraya getirdiler.  Bu olay dershane sürecinin devamıdır bunu bilin.

AK  Parti davasına gönül vermişlere sesleniyorum siz de gelin devletin okulları bize yeter başka bir şey istemiyoruz deyin."

 

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