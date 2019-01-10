Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ""Geçtiğimiz 16 yılda kültür sanat alanında istediğimiz yere gelememe konusunda hep iç geçiririm" dedi. Erdoğan devamında, "En az terörle mücadele, dış politika gibi önemli bir beka meselesi olarak görüyorum" diyerek bu alanda daha çok beklediğini belirtti.

Törende, Doğuş Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'e de ödül verildi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Tarihteki kadim medeniyetlerin ortak özellikleri kültür ve sanat alanında önemli değerler üretmiş olmasıdır. Kültür ve sanata önem veren devletler sadece itibar kazanmıyor, tarihin sayfalarında kadim bir medeniyet olarak kaydediliyor. İnsanlar ve devletler geçmiştir ama bu değerle ulaşmıştır.

"Nasıl adlandırılmış olursa olsun, coğrafyamızın birikimini değere dönüştüren, insanı merkeze alan sanat eserleri yeryüzündeki varlığımızı daha da anlamlı kılmıştır. Bizim sanatımızda mimari eserimiz sadece mimari eser değil, taştan ahşaptan daha fazladır. Hangi sanat dalında olursa olsun devletimize düşen nitelikli üretimi sağlamaktır. Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa o toplumda ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılması zordur.

"Milletler için bazen diplomasi, askeri güç, ekonomik güçle kazanılamayacak başarılar, bir müzik, edebiyat, sinema eseriyle kazanılmaktadır. Bize göre bu topraklardaki birlik, beraberlik ve muhabbetin gerisinde kültür ve sanat alanındaki eşsiz zenginliğimiz bulunuyor. Malvarlığımızı korumak ve geleceğe taşımak için kültür ve sanata ihtiyacımız var. Sorumluluk üstlendiğimiz her yerde bu konuya ehemmiyet verdik.

"Hükümetlerimiz döneminde kültür sanat alanına özel önem verdik. Kültür ve sanat insanlarımızla sürekli istişare içinde olmaya ihtimam gösterdik. Buna rağmen, geçtiğimiz 16 yıla baktığımda kültür-sanat alanında yeteri kadar mesafe kat edemediğimizden dolayı hep hayıflanırım. En az terörle mücadele, dış politika gibi önemli bir beka meselesi olarak görüyorum.

"Gençlik yıllarımda kültür ve sanat faliyetleri çok yer kaplamış biri olarak...

"Geçtiğimiz 16 yılda kültür sanat alanında istediğimiz yere gelememe konusunda hep iç geçiririm."