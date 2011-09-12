Erdoğan Gazze'ye gitmeyecek!

T24

Erdoğan, Mısır'ın içinden geçtiği kritik ve zorlu süreçte Türkiye olarak, her türlü desteği vermeye hazır olunduğunu göstermesi gerektiğini belirterek, ''Yapacağımız temaslarda, Türkiye'nin dostluk ve kardeşliğini güçlü bir şekilde vurgulama imkanımız olacak'' dedi.