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Dünya

Erdoğan: Gazze'deki durum kabul edilemez

Başbakan Erdoğan, Şam ziyaretinde, "Gazze'deki kabul edilemez durum bir an önce sona erdirilmeli" dedi

31 Aralık 2008 02:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'deki kabul edilemez durumun bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini" söyledi.

Şam'ı ziyaret eden Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyet, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad tarafından Halk Sarayı'nda kabul edildi.

Erdoğan, kabulün başında yaptığı açıklamada Orta Doğu'daki son gelişmelere değinerek, "Gazze'deki kabul edilemez durumun bir an önce sona erdirilmesi gerekmektedir" dedi.

Bölge ülkeleri olarak bu konu hakkında birlikte neler yapılabileceğinin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Bir an önce birlikte neler yapabileceğimizi değerlendirmek üzere buraya geldim" diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, bu akşam Ürdün'e, yarın Mısır'a ve cumartesi günü Suudi Arabistan'a bu konuyu bölge ülkeleri olarak ele almak üzere gideceğini de ifade etti.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad da konuşmasında, "Duygularımızı paylaştığımız gibi politikalarımızı da paylaşmalıyız" dedi.

Esad, bölgenin sorunlarına ilişkin Türkiye'nin her konuda aktif hareket sergilediğini belirterek, "Bölge üzerinde Türkiye tekrar çok olumlu bir tavır aldı. Bu anlamda Türkiye'nin ilk tavır alması bu değildir. 2003'te Irak konusunda da Türkiye tavrını koymuştur. Bugün de Gazze konusunda böyle bir tavır takınmıştır" diye konuştu.

Türkiye'nin bölgeye ilişkin konularda resmi söylemleri dışında fiili olarak da tavrını koruduğuna dikkati çeken Esad, Türkiye-İsrail Parlamentolararası Dostluk Grubu'nun Türk üyelerinin istifa etmelerini anımsattı.

Türkiye'nin bölgede üstlendiği role de vurgu yapan Esad, "Bu ziyaretin Türkiye'nin bölgedeki rolü üzerinde çok büyük etkisi olacaktır. Gazze konusunda da duygularımızı paylaştığımız gibi politikalarımızı da paylaşmamız gerekir" diye konuştu.

Görüşmeye daha sonra basına kapalı olarak devam edildi.

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