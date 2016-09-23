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Erdoğan Gaziantep'teki IŞİD saldırısıyla ilgili o ayrıntıyı açıkladı: Messi forması giymiş

Kına gecesinde düzenlenen canlı bomba saldırısında 56 kişi hayatını kaybetmişti

23 Eylül 2016 13:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te 20 Ağustos'taki bir kına gecesine IŞİD tarafından düzenlenen canlı bomba saldırısı hakkında önemli bir ayrıntı verdi. Erdoğan, saldırıyı gerçekleştiren çocuğa Lionel Messi forması giydirildiğini açıkladı. Erdoğan, "Çocuk da Messi'yi çok sevdiği için Messi'nin formasını giydirmek suretiyle onu oraya saldılar. Daha sonra bu bomba patlatıldı, 56 kişi öldü, 100'e yakın kardeşimiz de yaralandı. Bu ölenlerin 29'u çocuk ve genç. 'Artık bitti, şimdi biz ılımlı muhaliflerle Cerablus'a gireceğiz' dedik ve Cerablus'a girdik" dedi. 
IŞİD, Gaziantep'teki canlı bomba eyleminden 24 saat sonra Irak'ın Kerkük kentinde de Messi formalı bir çocuğu kullanarak saldırı düzenlemeye kalkışmıştı.

Hürriyet'in haberine göre, Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Kültür Toplumu tarafından organize edilen, ABD'de yerleşik Türk sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı programda yaptığı konuşmada, 20 Ağustos’ta Gaziantep’teki bir kına gecesine yapılan saldırıyı üzerinde Barcelonalı yıldız futbolcu Lionel Messi'nin forması olan 14 yaşındaki bir canlı bombanın gerçekleştirdiğini açıkladı.

Gaziantep'te 14 yaşında bir çocuğun gövdesine bomba bağlandığını ve bir kına merasimine salındığını anımsatan Erdoğan, şöyle dedi:

"Çocuk da Messi'yi çok sevdiği için Messi'nin formasını giydirmek suretiyle onu oraya saldılar. Daha sonra bu bomba patlatıldı, 56 kişi öldü, 100'e yakın kardeşimiz de yaralandı. Bu ölenlerin 29'u çocuk ve genç. 'Artık bitti, şimdi biz ılımlı muhaliflerle Cerablus'a gireceğiz' dedik ve Cerablus'a girdik. Ne oldu? DEAŞ'ı oradan attık ama bitmedi devam edeceğiz dedik ve Rai'den de girdik. Rai'den de yine aynı şekilde DEAŞ'ı attık, bitmedi, 'Daha ineceğiz.' dedik ve şu anda güneye doğru iniyoruz ama Azez ile Fırat'ın arasını şu anda birleştirdik, dedik ki 'Buradaki hat artık bir terör koridoru olmayacak'. 'Bu hat bir barış koridoru olacak.' dedik."

Ne olmuştu?

20 Ağustos'ta Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir kına gecesine IŞİD tarafından düzenlenen canlı bomba saldırısında 56 kişi hayatını kaybetmiş, 91 kişi de yaralanmıştı. Saldırı sonrasında yapılan ilk değerlendirmelerde saldırganın 12-14 yaşları arasında bir çocuk olduğu belirtilmiş, valilik olay yerinde parçalanmış bir canlı bomba yeleği bulunduğunu açıklamıştı. Olaydan bir gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ziyareti sırasında bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da saldırganın bir çocuk olduğunu belirtmişti.

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Gaziantepcanlı bombaIŞİDRecep Tayyip Erdoğan

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