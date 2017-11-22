Erdoğan, gazetecilerin sorusunu yanıtladı

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi\'nin (İSEDAK) 33. Bakanlar Oturumu\'nun ardından Azerbaycan Televizyonu muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Muhabirin, \"Soçi\'ye gidiyorsunuz? Dağlık Karabağ da gündeminizde olacak mı?\" şeklinde sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Geçen gidişimde Dağlık Karabağ\'ı konuşmuştuk. Bununla ilgili olarak da Sayın Putin elinden gelen ne varsa onu yapmaya gayret ettiğini o zaman söylemişti. Ben bu 5 rayon meselesinde daha hassas olmalarını... çünkü artık süre 30 yıla doğru gidiyor. Artık bu işi yine bu bölgede çözecek güç Rusya\'dır. Bugün de yine üçlü bir görüşme olduğu için fırsat bulmam halinde tekrar gündeme getiririm. Çünkü Dağlık Karabağ meselesi bizim de hususi meselemizdir. Bunu kenara bırakmayız\" diye cevap verdi.

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