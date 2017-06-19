"Erdoğan, gazetecilere sakal - bıyık bırakmalarını tavsiye etti"

Sabah yazarı Sinan Özedincik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gazetecilere sakal - bıyık bırakmalarını tavsiye ettiğini aktardı.

Köşe komşusu Melih Altınok'un "Benim bıyıklarım kedi gibi çıkıyor" dediğini aktaran Özedincik, Erdoğan'ın ise "Niye kedileri küçümsüyorsun ki, onların bıyıkları gayet güzel" yanıtını verdiğini ifade etti.

Sinan Özedincik'in "Huber Köşkü’nde büyük medya buluşması" başlığıyla yayımlanan (19 Haziran 2017) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün medyanın önde gelen isimlerine iftar daveti verdi. Davette konuklara geleneksel Türk lezzetlerini içeren bir mönü sunuldu. Son dakikada yağan yağmur servis planını değiştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, önceki gün Tarabya'daki Huber Köşkü'nde, Türk basının önde gelen isimlerine bir iftar daveti verdi. Davette kimler yoktu ki... Ama magazin basınından sadece GÜNAYDIN adına ben vardım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, davette medya temsilcilerine yaptığı konuşmada, "Milletin bütün sırlarını, menfaatini yerle yeksan etmek kimsenin haddine değil. Haber peşinde koşmakla ihanete aracılık etmek tamamen farklı şeylerdir. Uluslararası karalama kampanyalarına kalemşorluk yapmak da gazetecilik değildir. Hele hele FETÖ'cülerin servis ettiği çarpıtmalar üzerinden devleti, devletin güvenliğini, ülkenin geleceğini hedef almak asla gazetecilikle bağdaşmaz" dedi.

Huber Köşkü'nde

büyük medya buluşması 200 kişi katıldı

Renkli anların yaşandığı geceden notlarım şöyle:

Davete girişler, 19.30'da başladı. Tarabya Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü girişinde sıkı güvenlik kontrolü vardı. Köşkün kapısına kadar araçlarıyla gelen konuklar, davet alanına bagi araçlarla götürüldü.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı davette; Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, Doğuş Medya'nın patronu Ferit Şahenk, Doğan Medya'nın patronu Aydın Doğan, Ciner Grubu patronu Turgay Ciner, Demirören Grubu adına Meltem Demirören'in yanı sıra birçok televizyon, gazete ve internet sitesi sahibi ile yayın yönetmenleri ve yazarlar hazır bulundu.

Açık havada planlanan davet, yağmur nedeniyle son anda içeriye taşındı. Konuklar gelmeden gerçekleşen bu işlem, 21 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleşti.

Gecenin en ilginç yanı; köşelerinde sürekli olarak birbirlerine ağır eleştirilerde bulunan yazarların birbirleriyle selamlaşıp sohbet etmeleriydi.

Orucunu açan birçok gazeteci, köşkte sigara içebileceği bir alan aradı. Bazıları yağmur altında ıslanma pahasına sigara içti.

Kedi bıyığı esprisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tanıdığı gazetecilere sigarayı bırakıp bırakmadıklarını sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı gazetecilere bıyık ya da sakal bırakmalarını tavsiye etti. SABAH yazarı Melih Altınok'un "Efendim benim bıyığım kedi bıyığı gibi çıkıyor" sözüne Cumhurbaşkanı Erdoğan esprili yanıt verdi: "Niye kedileri küçümsüyorsun ki, onların bıyıkları gayet güzel!"

Rasim Ozan Kütahyalı gece boyunca herkese, eşi Nagehan Alçı'nın neden davete katılamadığını anlattı. Kütahyalı, ikizlerine bakan iki Filipinli dadının işi bıraktığını söyledi.

Konuşması biten Cumhurbaşkanı, herkes ile tek tek tokalaşarak vedalaştı.

Saat 22.30 gibi konuklar yavaş yavaş dağılmaya başladı ve hepsi yine tek tek bagilerle, araçlarının olduğu yere bırakıldı.

Patronlar bir araya geldi

Türkiye'deki en büyük medya kuruluşlarının yönetici ve sahipleri olan Serhat Albayrak, Aydın Doğan ve Ferit Şahenk'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sıcak sohbeti, gecenin en çok dikkat çeken detaylarından biriydi. Davette en çok konuşulan konulardan biri de, Demirören Medya Grubu'nun sahibi Erdoğan Demirören'in iftara neden katılamadığı oldu.

Fransız usulü servis

Gecenin en ilgi çeken detaylarından biri de, iftar sırasında garsonların gerçekleştirdiğiFransız usulü servisti. Garsonların yemek servislerini, revarans ile aynı anda yapmasıherkesin çok hoşuna gitti. Uzun yıllardan beri Fransa'da ve dünyanın birçok ülkesindeuygulanan bu servis usulü, bilgili ve becerikli servis personeline ihtiyaç duyuyor.Yemeklerin mutfaktan getirilmesi, misafirlere takdimi ve servisi zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmazsa, bütün servis aksıyor. Bu usüle göre; servis kapları, servispeçetesi üzerinde sol elde taşınıyor. Oval kaplar ön kol kemiği doğrultusunda tutuluyor.Kapların üzerindeki maşaların sapları sağa bakıyor. Sol ayak bir adım öne atılıyor, hafifçe öne eğilinirken sağ el arkaya alınıyor. Servis kapları, misafirlerin omuz hizalarının üstünden masaya uzatılıyor; yemek tabağının kenarından 1-2 cm. kadar içeride tutuluyor.Servis sırasında sol el veya kolun masaya dokunmaması gerekiyor. Aynı anda misafirin sağında ve solunda iki personel bulunuyor.

Haber yarışı vardı

Sabah gazetesi ekonomi yazarı Şelale Kadak ile Hürriyet gazetesi ekonomi yazarı Vahap Munyar, gece boyunca haber atlatmak için yarıştı. Her iki gazeteci de, Cumhurbaşkanı'nın konuşması sırasında "Bir vatandaş yanıma gelip 3.5 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi" cümlesinin kahramanı vatandaşı öğrenmek için büyük yarışa girdi.





