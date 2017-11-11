Erdoğan: Gayretlerimize rağmen tarih ve kültür cellatları kol geziyor; dikey yapılaşmaya müsaade etmeyelim!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehirlerde kentsel dönüşüm projeleri ile yükselen gökdelenleri eleştirerek, vali ve belediye başkanlarına "Lütfen şu dikey yapılaşmaya illerimizde, ilçelerimizde müsaade etmeyelim" diye seslendi.

Erdoğan "Tüm gayretlerimize rağmen tarih ve kültür cellatları kol geziyor" diyerek restorasyon adı altında tarihi doku ve özelliklerini kaybeden mimarı yapılara da dikkat çekti. "Restorasyon deyince akla içimizi acıtan nice görüntü de geliyor" dedi.

Erdoğan, Fatih Belediyesi Kültürel Mirası İhya Restorasyon Projeleri Tanıtım Programı'na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Eserleri CHP yıktı biz ise inşa ediyoruz, ihya ediyoruz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Adeta yaratıcıya meydan okurcasına..."

Fatih'te selatin camilerin ara bölgelerindeki yüzlerce mescidi, o malum, tarihi inkar edenler yıktılar. Onlar yıktı biz ise inşa ediyoruz, ihya ediyoruz. O yıkan zihniyet hangi zihniyetti? Malum CHP zihniyetiydi.

Son günlerde medeniyet konusunda, şehir konusunda, kültür konusunda pek çok toplantıya katıldım. Milletimle dertleştim. Bugün burada da bazı hususları ifade etmekte fayda görüyorum. Batı medeniyetinin elde ettiği imkanlarla adeta yaratıcıya meydan okurcasına kar hırsıyla dünyanın bütün güzelliklerine saldırdığı bir dönemden geçiyoruz.

Şehirlerimiz gecekonduların, zevksiz binaların saldırısına uğradı. Başını sokacak evi olmayan insanlara estetikten bahsetmek anlamsız olabilir. Bu dönemde öncelik zorunlu ihtiyaçların karşılanmasıydı. Türkiye bu düzeyi geride bıraktı.

"Daha fazla tahammül edemeyiz"

Valilerimiz, belediye başkanlarımızdan rica ediyorum; lütfen şu dikey yapılaşmaya illerimizde, ilçelerimizde müsaade etmeyelim. Bu konuda, bizim mimari anlayışımızda yatay mimari esastır, biz buna odaklanmalıyız. Fevkalade şartların dışında buna odaklanmamız halinde şehirlerimizin çok daha güzel olduğunu, çok daha farklı olduğunu göreceksiniz. Şehirlerimizin çirkin binalarla kirletilmesine daha fazla tahammül edemeyiz. Köylerimizi, yaylalarımızı çirkin yapıların istilasına izin vermemeliyiz.

Sınırlarımızın içinde ve dışında tarihimizi ayağa kaldırma mücadelesini verdik. Dönemimizde yılda ortalama 250 restorasyon projesi hayata geçirildi. 5000 eseri teker teker saymaya kalksam saatler sürer.

"Tarih ve kültür cellatları kol geziyor"

Restorasyon deyince akla içimizi acıtan nice görüntü de geliyor. Tüm gayretlerimize rağmen tarih ve kültür cellatları kol geziyor. Güya aslına uygun restore edilen ama üzeri çimento ve kumla kaplanan nice eserler gördük. Asırlık taşları sökülen nice surlari binalar gördük. Her santimi el emeği göz nuru kapıları, pencereleri sökülen nice konaklar, evler gördük.