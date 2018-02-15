Erdoğan Gambiyalı mevkidaşıyla görüştü; gündemde 'FETÖ' vardı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow’u resmi törenle karşıladı. Erdoğan, Gambiyalı mevkidaşı Barrow ile Beştepe'de görüştü. Ortak basın toplantısı düzenleyen cumhurbaşkanları, açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Gambiya'nın, FETÖ ile mücadeleye en kararlı desteği veren ülkelerden biri olduğunu belirterek, Afrika kıtasında FETÖ okullarını kapatan ilk ülke olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Çıkarları için kan dökmekten çekinmeyen bu yapı, sadece Türkiye için değil varlık gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir. Afrikalı dostlarımız, örgüte yönelik ne kadar erken tedbir alırsa kendileri, çocukları ve gelecekleri için o kadar iyi olacaktır." dedi.

Birçok ülkede FETÖ okullarının Maarif Vakfı tarafından devralındığını aktaran Erdoğan, Banjul'da da 2017 yılı eylül ayında Türk Maarif Vakfı İlköğretim Okulu'nun faaliyete geçtiğini söyledi. Erdoğan, Gambiya Hükümeti'ne okula verdikleri destekten dolayı şükranlarını ifade etti.

İki ülke arasında eğitim alanında iş birliği anlaşmasını imzaladıklarını anımsatan Erdoğan, "Bu anlaşmanın iş birliğimizin gelişmesine sağlayacağı katkının bütünüyle iki ülke halkının kül türel yakınlaşmasını da perçinleyeceğine inanıyorum." diye konuştu.

"Türkiye, her zaman bütün dünyaya örnek bir ülke oldu"

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, Türkiye'de kendisi ve heyetine gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, davet için Türkiye'ye teşekkür etti.

Tarihin, Türkiye'nin ilk günden bu yana büyük bir ülke olduğunu gösterdiğini söyleyen Barrow, Türkiye'nin, kuzeyde ve güneyde, doğuda ve batıda oldukça önemli bir ülke olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Barrow, Türkiye'nin, teknoloji ve mimari açıdan gelişmiş bir ülke olduğuna dikkati çekti.

Barrow, Türkiye'nin tarihi zenginliklerine vurgu yaparak, "Diplomaside her zaman başı çeken bir ülke oldunuz. Hristiyanları ve Yahudileri karşılayan ilk topluluk olmanız, sahip olduğunuz hoşgörüyle ilgili çok şey söylüyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, kadın hakları ve cinsiyet eşitliğinin yasalaştırılması konularında dünyada öncü olduğunu dile getiren Barrow, "Türkiye, her zaman bütün dünyaya örnek bir ülke oldu ve olmaya devam edecek." dedi.