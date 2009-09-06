Erdoğan galibiyeti soyunma odasında kutladı

Başbakan Erdoğan, Türkiye-Estonya maçından sonra soyunma odasında milli takım teknik kadrosu ve oyuncularını tebrik etti.



Türkiye-Estonya maçını izlemek üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, çok sayıda bakan ve milletvekili Kadir Has Stadı'nda yerini aldı.



Kayserili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve TBMM Başkanvekili Kayseri milletvekili Sadık Yakut ise Başbakan, Bakan ve Milletvekillerine ev sahipliği yaptı. 33 bin sporsever tribünleri tıklım tıklım doldurdu.



Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener de protokol tribünündeki yerini aldı.



Günler öncesi tükenen biletmler nedeniyle bir çok futbolsever stadın kapısından dönmek zorunda kaldı. Sporseverler Federasyonu'nun 20 bin bileti satışa çıkarttığını diğer biletleri ise davetiye olarak sponsor kuruluşlara vermelerine tepki gösterdi.



Bu arada 5-10 TL'de satışa çıkarılan biletler karaborsada ve el altından 50-70 TL arasında satıldı.



Yoğun güvenlik önlemleri



Karşılaşma öncesi yaklaşık 800 polis, 400 özel güvenlik ve Futbol Federasyonundan getirilen 50'ye yakın özel güvenlik de Türkiye- Estonya milli maçında görev aldı. Karşılaşmayı 8'i Estonyalı 200'ün üzerinde medya mensubu izledi. Saha her iki takım teknik sorumlularının isteği üzerine karşılaşmadan hemen önce sulandı.



Erdoğan soyunma odasında Terim ve futbolcuları tebrik etti



Başbakan Erdoğan, Türkiye-Estonya karşılaşmasından sonra milli takım teknik kadrosu ve oyuncularını tebrik etti. Erdoğan, Bosna- Hersek maçı için "3 puanı aldık mı, mesele bitmiştir" dedi.



Karşılaşmayı baştan sona izledikten sonra soyunma odasına inerek oyuncuları ve teknik direktör Fatih Terim'i kutlayan Başbakan Erdoğan, havalanına giderken gazetecilere maçla ilğili yaptığı açıklamada "Maç öncesi temennimiz bir galibiyetti. İyi başlamadık ama iyi bitirdik. 4-2 net ve güzel bir skor. Oyuncularımızın gösterdiği mücadaleye teşekkür ederim. Bütün mesele çarşamba günu Bosna Hersek maçı. Ben öncelikle teknik direktörümüz olmak üzere tüm teknik ekibi ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. İnsallah Bosna- Herkes maçında da bu başarının devamını diliyorum. Bütün mesele kalan maçlarımızı da galibiyetle bitirmek. İnanırsak başarırız. Kendimize de iyi bakacağız. Kalan 3 maçta da Ekim sonunda Bursa'da bu işi nihayetlendireceğiz" şeklinde konuştu.



Erdoğan, Bosna Hersek maçı için bir skor tahmini olup olmadığı yolundaki soruya ise "Skor tahmin etmeyelim de 3 puanı tahmin edelim. 3 puanı aldık mı mesele bitmistir. Bütün mesele 3 puan. Skor önemli. Skor bizim lehimize. Bosna Hersek maçını da alırsak, ve Bosna ekibi puan kaybederse, averaj maneveraj sorumuz olmaz. Bosna Hersek'in puan kaybetmesi gerekli. Futbolcuları kaldıkları sosyal tesisler de tebrik edeceğiz" yanıtını verdi.