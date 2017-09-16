Erdoğan: Futbolda yabancı oyuncu sayısının aşırı oluşu bize bazı dezavantajlar getiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de son dönemde spor gündeminde yer alan 'futbolda yabancı sınırlaması'yla ilgili "Futbolda yabancı oyuncu sayısının aşırı oluşu bize bazı dezavantajlar getiriyor" dedi.

ATV ve A Haber kanallarında katıldığı canlı yayın programında futbol gündemine dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, yabancı sınırının özellikle Milli Takım'a zarar verdiğini vurguladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından futbola dair öne çıkanlar şöyle:

"Neredeyse sahada yerli futbolcu yok"

"Bunu tabii aslında kulüplerimizle konuşarak bir yere vardırmamız lazım. Özellikle futbolda yabancı oyuncu sayısının aşırı oluşu bize bazı dezavantajlar getiriyor. En önemli dezavantajı Milli Takım'a yansıması. Milli Takım'a yansımada oyun noktasındaki performansı az olduğu için yerli futbolcularımızın Milli Takım'a gidişte de bir defa o sayıyı, gücü yakalayamıyoruz. 'Şu anda kulüplerimiz hiç mi yabancı oynatmasın?' Hayır, oynatsın ama bu kadar fazla değil. Sayı 6'ya, 7'ye çıktığı zaman bu durumda hakikaten neredeyse sahada yerli futbolcu yok. Bunu doğru bulmuyorum. Belli bir sayıda tutulabilir, o da hem tribünlere farklı bir heyecan getirebilir hem de yerli futbolcularımız arasında rekabete vesile olabilir ama işi bitmiş futbolcuları almanın da doğru olduğuna inanmıyorum"

"Beşiktaş büyük bir avantaj yakaladı"

"Beşiktaş'ın 3-1 gibi bir galibiyetle Türkiye'ye dönmesi büyük bir avantaj. Ama futbolun neticesi 90+ uzatmalardır. Türkiye'de rövanşı kaptırmamak suretiyle burada da puanları en güzel şekilde almalı ve 2'de 2 yaparsa 6 puan yapar ve yola güzel devam eder.