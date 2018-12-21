Erdoğan: Fırat'ın doğusuna operasyonu biraz daha bekleteceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, ABD'nin Suriye'den çıkma kararını değerlendirirken olası Fırat operasyonu için Türkiye'nin "bir müddet daha bekleme kararı aldığını" açıkladı. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda yaptığı görüşmeyi hatırlattı ve "Temaslar, bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti" dedi.

İhracat Ödülleri Töreni'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Vesayetten darbe girişimine, ekonomik ve silahlı teröre kadar her türlü imtihanı milletimizle kol kola vererek aştık. Türkiye, kendine güvendikçe, iş dünyasının önünü açtıkça, bölgesinde ve dünyada itibarı artan bir ülke hâline gelmiştir.Geçtiğimiz 16 yılda Türkiye ortalama yüzde 5,7 büyüdü. Ülkemize gelen uluslararası yatırımların tutarı 201 milyar doları geçti. Ülke millî gelirimiz 850 milyar doları aştı, kişi başına düşen millî gelirimiz ise 11 bin doları buldu.

Merkez Bankası rezervlerimiz kur dalgalanınca geriledi. Her geçen gün yükseliyoruz. O zirveyi aşmak zorundayız.

"Başarılar Türkiye'nin üzerine yağıyor"

Biz ülkemize güvendik, güvendikçe, milletimize ram oldukça başarıların yağmur olup Türkiye'nin üzerine yağdığını gördük. Türkiye kendine güvendikçe bölgesinde ve dünyada gücü ve itibarı artan bir ülke haline geldi.

İş adamı için söz önemlidir ama rakam daha önemlidir. Bunun için söylediklerimizi esasında sizlerin de yakından takip ettiğine inandığım rakamlarla desteklemek istiyorum. Mesela geçtiğimiz 16 yılda Türkiye ortalama yüzde 5.7 büyüdü. Ülkemize gelen yatırımların tutarı 200 milyar doları geçti.

Satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13. ekonomisiyiz.

"Dış politikada destan yazdık"

Türkiye dış politikada destan yazmaktadır, destan. Hem diplomatik anlamda, hem askeri anlamda hem de sınırlarımızın güvenliği anlamında bunu başarmış olan bir Türkiye var. Hazmedemeyenler yok mu var. Bunlar da dışarda olmaktan çok içerde. Bunlar hazımsız. Bunları aslında gastrologlara göstermek lazım.

"Vatandaşlarımızı doğrudan tehdit eden..."

Şu gerçeği hepinizin teslim edeceğini inanıyorum. Avrupa’nın Balkanların istikrarsızlığı bizi yakından ilgilendirir. Karadeniz’in Kafkasların Suriye’nin yaşadıkları da bizi ilgilendirir. Bölgesindeki her gelişmeyi yakından takip etmemizin gerekçesi budur. İran ve Suriye meselesi daha can yakıcıdır. Suriye krizinin uluslararası toplumun nezaretinde çözülmesi için uzun süre bekledik. Ancak bu süreçte çözülmediği gibi sınırlarımızın ve vatandaşlarımızı doğrudan tehdit eden bir boyuta ulaşmıştır.

Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama Suriye'den bize gelecek terör saldırılarına karşı tavrımız kesindir.

"Trump'la aynı fikirdeyiz"

Rusya'yla tesis ettiğimiz yakın ilişki ve gerçekleştirdiğimiz operasyonlar Fırat'ın batısını istikrara kavuşturmamızı sağladı. Suriye krizinin başından beri Amerika'yla yürüttüğümüz diplomasi trafiği sonuçları itibariyle maalesef istediğimiz noktaya gelmemişti. Ama şimdi o da arzu edilen seviyeye geliyor. Özellikle Obama döneminde yaşanan sorunlar kötü bir miras olarak Trump'a kaldı. Yüz yüze veya telefonla yaptığımız görüşmelerde kişisel olarak Sayın Trump'la Suriye meselesinde pek çok noktada aynı kanaatleri paylaştığımızı gördük. Ancak bu görüş birliğinin sahaya yansıması oldukça geç oldu ama oldu.

"Operasyon bekleyecek"

Geçmişteki kötü tecrübelerimiz nedeniyle ihtiyatla karşılıyoruz. Fırat'ın doğusuna operasyon kararı almıştır. Trump ile yaptığımız görüşme ve birimlerimizin temasları bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti.