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Erdoğan: Filistin'de, Suriye'de masum çocuk, kadın, yaşlılar ölürken susmayacağız

Erdoğan: Öz topraklarını işgal edenlere karşı on yıllardır sessiz kalan, dilsiz kalan, tepkisiz kalan Suriye'nin zalim diktatörünün, yani dilsiz şeytanın karşısında biz sessiz kalmayacağız

24 Şubat 2013 13:06

Başbakan Tayyip Erdoğan, "Filistin'de, çocuklar, kadınlar cansız yere düşerken susanlardan olmayacağız. Suriye'de her gün masum yavrular katledilirken, susanlardan olmayacağız" diye konuştu.
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen ''2. El Şarika İletişim Forumu''nda konuştu.

Başbakan Erdoğan şunları söyledi:

''Hangi iletişim aracını kullanırsak kullanalım doğruyu yani hakkı söylemeyi kendimize sarsılmaz bir ilke edindik. Yapmadığını söylemek, söylediğini de yapmamak bizim anlayışımızda, bizim dünyamızda en büyük hatalardan biridir.

Filistin'de, Gazze'de çocuklar, kadınlar cansız yere düşerken biz susanlardan olmayız ve olmayacağız. Suriye'de her gün masum yavrular, masum kadınlar, masum yaşlı insanlar toplu halde katledilirken, biz susanlardan olmayacağız.

Kendi halkına karşı acımasızca katliamlar yapan, ama kendi öz topraklarını işgal edenlere karşı on yıllardır sessiz kalan, dilsiz kalan, tepkisiz kalan Suriye'nin zalim diktatörünün, yani dilsiz şeytanın karşısında biz sessiz kalmayacağız.

Ekranlarda Suriyeli çocuğu izlerken kanı, kurşunu, cansız bedeni görüyor; ama acıyı, zulmü, adaletsizliği görmüyorsak, havadaki ağırlığı hissetmiyorsak bu demek ki o ekranda biz hiçbir şeyi görmüyoruz.

Küreselleşen dünyada adaleti, insani değerleri, dayanışmayı ve paylaşmayı da küreselleştirmek durumundayız. Medeniyetleri birbiriyle tanıştırmak, buluşturmak mecburiyetindeyiz."

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