AKP MYK toplantısı dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı.

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun aktardığına göre, toplantıda İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyleyen Erdoğan, “Filistin, Kudüs, Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir. Bu çerçevede bir görüşme olacak. Şimdiye kadarki görüşmelerimizde de söylemiştik. İsrail, bu normalleşme sürecinde gerçekten Türkiye ile işbirliği yapmak istiyorsa o zaman Türkiye’nin kırmızı çizgilerine dikkat etmek durumunda. Bunu ‘bir kez daha Herzog’a ileteceğim” dedi.