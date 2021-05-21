Erdoğan: Fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosunun içinde yerini alacaktır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosunun içinde yerini alacaktır." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 7. kesiminin açılışında konuştu.

Erdoğan, "İstanbul'un ulaşım sorununa kalıcı çözüm sağlayacak projelerden Kuzey Marmara otoyolunun 7. kısmı için bir aradayız. Başakşehir Kayaşehir gibi yoğun trafiği olan bölgelere kolayca erişimi sağlayacak. Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz. Kuzey Marmara otoyolunu Nakkaş Başakşehir kısmıyla büyütüp 443 kilometreye çıkarıyoruz." dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Tekirdağ Kocaeli ve Sakarya illerimiz de trafik rahatlığından istifade ediyor. Tamamlandığında Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe otoyoluyla da birleşecektir. Hem nüfus yoğunluğu hem de üretim kapasitesi hem de turizm kapsamında en hareketli bölge olan Marmara'yı otoyolla kuşatmış olacağız. Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi eserler ülkemizin sembolü olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü gören herkesi şimdiden hayran bırakmaktadır. Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içinde yerini alacak. Tamamını hizmete açtığımız Kuzey Marmara otoyolunun vakitten 1,650 milyar lira, 830 milyar lira akaryakıttan olmak üzere 2,6 milyar liraya yakın maddi, 350 bin ton karbon emisyon azaltımı etkisi olacak.

"Marmara bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız"

Marmara bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız. Abide eserler de ülkemizin sembolü olarak tarihteki yerlerini almaktadırlar.

Kanal İstanbul açıklaması

Çanakkale Köprüsü şimdiden gören herkesi kendine hayran bırakmaktadır. Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosunun içinde yerini alacaktır.

Türkiye’nin bölgesindeki ve dünyadaki konumunu medeniyetimizin ve tarihimizin mirasına uygun seviyeye yükselttik. Eser ve hizmet siyaseti mücadelemiz sayesinde ülkemizi yeni bir çağın eşiğine kadar getirdi. Türkiye olarak biz hedeflerimizden şaşmadan mücadelemizi sürdürme başarımızı gösterdik. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler salgın döneminde temel hizmetlerini sunmakta zorluk çekerken biz her vatandaşımızın yanında yer aldık.

" Suni gündemlerin peşinde koşmamızı sağlamak için her yolu denediler"

Eser ve hizmet siyasetinden taviz vermedik. Ülkemizin vaktini ve enerjisini içi boş çekişmelerle heba etmeyin. Suni gündemlerin peşinde koşmamızı sağlamak için her yolu denediler. Kendileri dışarıda yıllarca kullandıkları figüranları da içeride bize sürekli çelme taktılar. Ürettiğiniz bir şey yok bırakın da biz rahat çalışalım. Bizim yapacağımız çok işler var. Altyapı, sağlık tesisleri, okullar, ulaşım, adalet, dış politikada atacağımız adımlar var. Ne yaparsa yapsınlara başaramadılar, başaramayacaklar.

Cumhur’un bize gösterdiği istikamet budur, 3 kıta 7 iklimde gözünü bize dikmiş kardeşlerimizin beklentisi budur. Filistin unutmayın bizi bekliyor. Dışişleri Bakanımız BM Genel Kurulu’nda başarılı bir oturumu dün gerçekleştirdiler. Terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım. Gençler bu terör devleti İsrail'i çok iyi tanımanız lazım.

Yol medeniyettir. Bu eserin ülkemize kazandıran emeği geçen arkadaşlarımı, yüklenici firmayı tebrik ediyorum."