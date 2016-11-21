Erdoğan: FETÖ'yü sakladığı sürece millet ABD'nin darbeyle ilişkisi olduğunu düşünecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "ABD'nin darbe girişimi ile ilişkisi olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna "FETÖ'yü sakladığı sürece millet ABD'nin darbele ilişkisi olduğunu düşünecek" dedi. Erdoğan, ABD'nin Gülen'in iadesi konusunda 'dertli' olmadığını da vurgulayarak "Halkımı aldatamam ki, halkımı bu noktada kandıramam ki. Ben dertliyim, Amerika dertli değil, benim 241 şehidim var." diye konuştu.

Erdoğan, Amerikan CBS kanalına verdiği mülakatta, ABD yönetiminin Suriye ve Fetullah Gülen'in iadesi konularındaki politikaları nedeniyle de hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Mehter marşı eşliğinde, sunucu Steve Kroft'un İstanbul'daki izlenimleri ile başlayan programda, Türkiye'nin NATO için "Vazgeçilmez ancak kızgın" bir müttefik olduğu vurgulanarak, Türkiye'nin bulunduğu bölgenin, 2 bin yıldır savaş ve çatışmaların tam merkezinde yer aldığı kaydedildi.

Amerikan CBS kanalına mülakat veren Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Darbe girişimi

"Bizim inancımızda bir şey var, biz teslimiyet içerisindeyiz, biz ölüme inanmış insanlarız fakat böyle bir olayda eğer siz liderseniz, her şeyden önce halkınıza ölümsüzlüğün mesajını vermeniz lazım çünkü şuna inanıyordum, lider bir taşın arkasına saklanırsa, millet dağın arkasına saklanır.

"Biz şu yaptı, bu yaptı, böyle bir şey diyemeyiz ama millet bunun değerlendirmesini böyle yapıyor. Bu adam sizde niye duruyor Sen bunu orada sakladığın sürece kusura bakma Türkiye’nin ve Türk milletinin bakışı daha başka olmayacaktır.

Halkımı aldatamam ki, halkımı bu noktada kandıramam ki. Ben dertliyim, Amerika dertli değil, benim 241 şehidim var.

"Bizde devletim benim yıkılacak ve bütün bunların karşısında tabii ki bizim suskun kalmamız mümkün değil. Bu önlemler savcılar ve hakimler tarafından hukukun üstünlüğü ile tam uyum içinde alınıyor.

Suriye'de savaş

DEAŞ ile savaşıyor diye başka bir terör örgütünü savunamazsınız. Terör örgütleri arasında 'iyi-kötü' diye ayrım yapamazsınız ancak bu konuda ABD ile anlaşamadık.

Tabii NATO’nun yaklaşım tarzı nedir, ne değildir, bu konuda da bize gelen olumsuz bir şey yok. Şu anda biz ilişkilerimizi NATO’nun kuruluş sözleşmesindeki maddeler neyse bu istikamette yürütüyoruz ve NATO da aynı istikamette bunları yürütüyor.

"Türkiye hayati müttefik"

Programın sonunda yeni ABD yönetimi ile Türkiye'nin ilişkilerinin daha farklı olabileceği vurgulanarak, Trump'ın ekibinin "Türkiye'yi hayati bir müttefik" olarak nitelediği ve "Fetullah Gülen'in iade edilmesi gerektiğini" dile getirdiği anımsatıldı.