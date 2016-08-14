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Erdoğan: FETÖ'nün kökünü kazımak boynumuzun borcu, 15 Temmuz öncesi gibi davranamayız

Kutlam darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin anısına sade bir törenle yapıldı

14 Ağustos 2016 21:02

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Biz yıllarca gerekirse milletimize bedel ödetmeyeceğiz demiştik. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Bu alçaklar o gece 240 evladımızı şehit ederek, kardeşlerimizi yaralayarak milletimize bedel ödetmişlerdi. FETÖ'nün kökünü kazımak boynumuzun borcudur" dedi.

Erdoğan, "Bu millet varsa, biz varız. Bu ülke varsa, biz varız. Bu devlet varsa, biz varız. Bu ezanlar, bu salalar varsa, biz varız. İşte bunun için 15 Temmuz'da her tarafa saldırdılar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Meclis'e saldırdılar. Askerimize saldırdılar. Çünkü vatanı onlar koruyordu. Ezanın ve salanın çağrısıyla halkımız oraya gelmişti. Artık 15 Temmuz öncesi gibi davranamayız. Hiçbirimiz davranamayız" diye konuştu.

AKP'nin kuruluşunun 15'inci yılında Genel Merkez'de düzenlenen etkinliğe İstanbul'dan telekonferansla bağlanan Erdoğan'ın konuşması şöyle:

Canlı bomba saldırıları yaptılar. 15 Temmuz  gecesi ülke tarihimizin de kendi geçmişimizin de en alçak, en sinsi saldırısıyla karşı karşıya kaldık. TSK'ya sızmış Fethullahçı Terör Örgütü’ne mensup bir grup asker devletin kendilerine teslim ettiği tankları, uçakları, her türlü silahı milletimize karşı kullandılar. Milletimizle omuz omuza vererek bu hain saldırıyı püskürttük. Her kesimden vatandaşımız ülkemizin önünde yeni bir kapının açılışının müjdecisi olmuştur.

Biz yıllarca gerekirse milletimize bedel ödetmeyeceğiz demiştik. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Bu alçaklar o gece 240 evladımızı şehit ederek, kardeşlerimizi yaralayarak milletimize bedel ödetmişlerdi. FETÖ'nün kökünü kazımak boynumuzun borcudur. Bu parti 15 yıllık bir parti olabilir. Ama bu partinin davası bin 500 yıllık kadim bir davadır. AK Parti'yi var eden ve yaşatan ruh İstanbul'un fethinin ruhudur. Bu parti sadece komşularımızdadeğil her coğrafyada akan gözyaşlarını siler. 

 

"15 Temmuz öncesi gibi davranamayız"

 

Bu millet varsa, biz varız. Bu ülke varsa, biz varız. Bu devlet varsa, biz varız. Bu ezanlar, bu salalar varsa, biz varız. İşte bunun için 15 Temmuz'da her tarafa saldırdılar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Meclis'e saldırdılar. Askerimize saldırdılar. Çünkü vatanı onlar koruyordu. Ezanın ve salanın çağrısıyla halkımız oraya gelmişti. Artık 15 Temmuz öncesi gibi davranamayız. Hiçbirimiz davranamayız. Türkiye'nin son 14 yılının sorumluluğunu üstlenen iktidar partisi de davranamaz. Muhalefet de bu süreçte böyle davranmayacağını gösterdi. AK Parti'nin 15. kuruluş yıl dönümü tarihi bir dönemde gerçekleşiyor. AK Parti'den yeni dönemde de aynı öncül misyonunu üstlenmesini bekliyorum. AK Parti'nin kuruluşunu gönülden kutluyorum Genel Başkan ve Başbakan olmak üzere tüm arkadaşlarımı, partiye emek vermiş herkesi tebrik ediyorum.

 

 

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