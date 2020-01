Erdoğan: 'FETÖ'nün akıllı olanları kaçtı, aklı yetmeyenler tuzağa düştü; CHP yönetimi, yolun sonuna geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, CHP yönetiminin yolun sonuna yaklaştığını söyledi. FETÖ'nün akıllı olanları kaçtı diyen Erdoğan, "Aklı yetmeyenler tuzağa düştü" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşması öncesinde milletvekillerinin yoğun katılımı gözlendi. Koltuk sayısının yetmediği görülen salonda vekiller bir süre ayakta kaldı.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nu resmen açtık. Kazakistan'dan çıkan buğday yüklü ilk tren Mersin Limanı'na öngörülen süreden çok daha önce varmıştır. Böylece aylar süren denizyolu ve çok yüksek maliyeti olan havayolu taşımacılığına alternatif yeni bir ticaret yolu ortaya çıkmış olacaktır.

Yerli otomobil

Önümüzdeki yıl hem turist sayısı hem turizm geliri bakımından çok daha iyi bir dönem olacaktır. Perşembe günü ise tarihi bir adıma şahitlik ettik. Türkiye'nin otomobili. Bu projeyi hayata geçirecek girişim grubunda yer alan 5 babayiğidi tanıttık. Bu tür yüksek teknolojiye dayalı projelerin kendi sektörleri ile birlikte çok geniş alanda etkiye yol açtıklarını biliyoruz.

Toplu açılış töreni vesilesi ile ülkemizin kendi alanında en önemli tesislerinden olan 2 jeotermal elektrik santralini de ülkemize kazandırdık.

Dün İstanbul'da yeni AKM projesinin tanıtım törenine katıldık.

Bunların dışında pek çok görüşme ile dolu yoğun bir haftayı geride bıraktık.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız dün itibarıyla ihracat ve ithalatçılarımıza rahatlık sağlayacak sistemi devreye soktu. Bu sistemle gümrükteki eşyaların nerede oldu, hangi işlemlerin yapılacağı gibi bilgilerin tamamı cep telefonundan görülebilecek.

Geçmişte çok kötü bir nama sahip olan gümrüklerimizi aldığımız önlemlerle derleyip toparlamıştık. Zaman faktörünün, rekabetin en önemli unsurlarından biri haline geldiği bu dönemde bu sistem çok kolaylık sağlayacak. Sizlerin de gördüğü gibi, durmak yok, yola devam.

Bu anlayışla çalışan, üreten, ihracat yapan, istihdam oluşturan herkesin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz.

Geçtiğimiz cuma günü 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıl dönümüydü. Partimiz bu seçimlerde elde ettiği yüzde 34'lük oy oranı ile 1. parti oldu ve tek başına iktidara geldi. Parlamentoda yüzde 63 gibi bir çoğunluğa sahip olduk. Bu oran, rahmetli Özal'ın aldığı sonuçlardan sonra ülkemizin son dönemlerde gördüğü en yüksek seçim başarısını ifade ediyordu. Oylarımızı sürekli yükseltirken, parlamentodaki oranımız da kendini korudu. Bu vesile ile bir kez daha, partimizin meclis grubu ve diğer organlarında görev almış tüm arkadaşlarımızı şükranla yadediyor, ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

3 Kasım seçimleri ülkemizde yeni bir dönemin miladı olmuştur. Türkiye'de artık hiçbir şey 3 Kasım'dan önceki gibi olmamıştır, olmayacaktır. 1990'ları bir daha milletimize yaşatmayacağız. Milletimiz kendi iktidarı ile birlikte adeta bir devrime imzasını atmıştır. Gelişen Türkiye'nin imkanları, her bölgemizde, her şehrimizde hizmet olarak yönlendirilmiştir.

Önümüzde yeni bir imtihan var. Hizmet ve yatırım konusunda rüşdünü ispat eden AK Parti, aynı başarıyı elde etmek mecburiyetindedir. 2019 seçimler, en az 3 Kasım seçimleri kadar kritik bir dönüm noktası olacaktır. Ülkemizin yeni yönetim mimarisini oluşturmak için şimdiden çalışmaya başladık.

İnşallah AK kadınlarımız 81 vilayette 3 Kasım 2019'da çok daha farklı bir neticeyi kazanarak yeni bir değişim dönüşümü ortaya koyacaktır.İnşallah İzmir'de de sizlerden yüksek bir başarıyı bekliyoruz. Bugünlere gelmemizde emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Bütün bu gelişmelerin uzak yakın bizi ilgilendiren boyutları vardır. Biz bütün bunları dikkate alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye, Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana belki de ilk defa kritik sürece kendi iradesini ortaya koyan bir pozisyonda girdi. Aslolan budur. Milletimiz oynanan oyunu görmüş ve tercihini kendi iradesi ile biçimlendireceği büyük ve güçlü Türkiye'den yana kullanmıştır. Bu süreçte terör örgütleri üzerinden ülkemiz hizaya getirilmeye çalışılmıştır.

Terör örgütlerinin gerçek yüzlerini ortaya çıkaran birer turnusol kağıdı işlevi görmüştür. PKK sadece PKK değildir. Bu örgüt aslında bir aparattır. DEAŞ, İslam'la ilgisi olmayan, eli kanlı katillerden oluşan bir sürüdür.

Bizler çocuklarınızı bunların okullarından alın diye meydanlarda haykırdığımız zaman boşuna haykırmadık. Bunların bankasına paralarınızı yatırmayın dediğimiz zaman boşuna haykırmadık. O zaman parasını çekip almayanlar şimdi yanımıza gelip, "Biz bunları bilerek yapmadık". Hepsini bilerek yaptınız. Arabanızı sattınız, dairenizi sattınız yatırdınız. Kusura bakmayın. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Bunların hepsi biliniyor. Akıllı olanlar Türkiye'yi terk etti, gitti. Aklı yetmeyenler tuzağa düştü.

"Bilmiyorduk" diyorlar. Hepsi hikaye. Neyi nasıl götürdükleri, silahlı kuvvetlerimizde, polisimizde nasıl örgütlendikleri ortada. Şimdi ise artık tamamen temizlenme döneminin içindeyiz. Yargı ile birlikte hukukun kuralları neyi gerektiriyorsa bunu sonuna kadar yapıp yolumuza devam edeceğiz. Devlet mekanizmasını bunlardan arındıracağız. Bu arındırma, temizleme olmadan devlet mekanizmamız rahat çalışamayacaktır.

Arkadaşlarımız şu anda kar kış demeden, Hakkari'de, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, oralarda. Bu öyle kış mevsimine giriyoruz, duralım. Yok böyle bir şey, devam. Bütün komuta kademesi hepsi oradalar. Şu anda bütün siyasi kademelerimiz, bakanlarımız, komuta kademesi hepsi, bu hafta oralardaydı ve oradan kendileri ile irtibat halindeydik. Operasyonlar devam ediyor. Durmayacağız. Üzerine üzerine gideceğiz, kimse alınmasın, gücenmesin. Bizim bir şehidimizin kanı yüzlerce teröristin kanı ile ölçülemez, bunu böyle bilsinler.

Allah'ın yardımı ve milletimizin dirayeti ile aynı zamanda çok daha güçlü ve kararlı bir şekilde hedeflerimize ilerlemeyi sürdürdük.

"Biz onların kollarını buduyoruz"

Uygulanan, gizli açık ambargolar, ayaklarımıza takılan çelmeler, iki yüzlü tavırlar elbette bizi sıkıntıya sokmaktadır ama bu sıkıntılar sakalımızın traşı mesabesindedir. Biz onların kollarını buduyoruz.

Tarih bize göstermektedir ki büyüklük öyle sadece topla, tüfekle, parayla, sayıyla olmuyor. Koca bir yüreğe, sağlam bir imana sahip olacaksınız. Biz bunu 15 Temmuz'da görmüş olmanın da bahtiyarlığı içerisindeyiz.

Biz kendi bekası ile birlikte tüm kardeşlerinin, dostlarının ümidi olduğunu biliyoruz. Onun için 7 düvel üzerimize de gelse rabiamızdan asla taviz vermeyeceğiz. Gerçi rabiamızı ana muhalefetin başındaki zat anlayabilmiş değil. Sonuna kadar tem millet, sonuna kadar tek bayrak, sonuna kadar tek vatan, sonuna kadar tek devlet diyeceğiz. Bize küfredenlere biz hukukun kapısını açıyoruz ama biz onlara sadece rabiayı öğretiyoruz.

Oyunları boza boza, senaryoları yırta yırta hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdüreceğiz. Bu zafere inanıyoruz değil mi? Türkiye'nin içindeki ve dışındaki tüm gelişmeler AK Parti olarak sorumluluğumuzun her geçen gün daha da ağırlaştığını gösteriyor.

Siyasi rekabet bizi korkutmaz, tam tersine şevkimizi artırır. Biz, 15 yıldır her alanda reform peşinde koşuyoruz.

Ana muhalefet partisi çok partili hayata geçtiğimizden beri, laiklik, cumhuriyet gibi kavramları kendine siper etmiştir, bununla tembelliği, faşizanlığını saklamaya çalıştı.

'Başbakan olacağım' diyerek başbakan olunmaz, 'değişim' diyerek değişim gerçekleşmez. Bunun için önce zihniyetinizi sonra yöntemlerinizi değiştirmeniz lazım. 10 yıl önce ne yapıyorlarsa bugün de aynısını yapıyorlar.

"Hiç kimse gücenmeyecek"

Bu bayrak yarışında gerek teşkilatta, gerek belediyelerimizde ayrılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. AK Parti ailesi öyle büyük bir ailedir ki, her an, herkese, her yerde ihtiyaç duyulabilir. Hiç kimse gücenmeyecek. Görevleri devreden arkadaşlarımız bu büyük aile içinde çalışmaya, proje üretmeye devam edeceklerdir.