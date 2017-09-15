Erdoğan, 'FETÖ'den 30 yıl hapsi istenen AKP’li başkana ödül verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Belediye Başkanları İstişare Toplantısı’nda plaketle ödüllendirdiği başkanlar arasında, hakkında 'FETÖ'den 15 ila 30 yıla kadar hapis istenen Yalova'nın Altınova İlçesi'ne bağlı Subaşı Beldesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a da ödül verdiği ortaya çıktı.

Sözcü'den Hande Zeyrek'in haberi aynen şöyle:

Yalova'nın Altınova İlçesi'ne bağlı Subaşı Beldesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Volkan Yılmaz hakkında 15 Temmuz sonrası savcılığa iki vatandaşın yaptığı şikayet üzerine “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılığın hazırladığı iddianamenin geçen ocak ayında kabul edilmesiyle yargılanmasına Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanan Başkan Volkan Yılmaz önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül aldı.

Yurt dışı yasağı var

AKP Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısıyla belediye başkanlarını Ankara'da toplayan Erdoğan, “FETÖ'cü” suçlamasıyla 15 yıldan 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılaması devam eden Subaşı Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a ‘Kent Ekonomisine Katkı Projesi' ödülü verdi. Hakkında 'FETÖ'den yurt dışı çıkış yasağı da bulunan Belediye Başkanı Yılmaz'ın görevde olması akıllarda soru işareti bıraktı.

Yurda para istedi

AKP'li Başkan Volkan Yılmaz'ı yargılamaya götüren süreç ise şöyle gelişti: İş yeri ruhsatı almak isteyen esnaf Şenol F. 18 Mayıs 2016'da belediyeye müracaat etti. Başkan Yılmaz ruhsat işlerinde yetkili zabıta amiri aracığıyla Balıkesir'deki Zağnos Öğrenci Yurdu'na 1.500 lira para yatırılmasını istedi. Başkan paranın yatmaması durumunda ruhsat işleminin yapılmaması talimatı da verdi. Esnafın elektriğinin kesilerek para vermesi konusunda baskı yapıldığı zabıta amirinin tanık ifadesiyle ortaya çıktı. Başkan Volkan Yılmaz'ın para yatırılmasını istediği yurt FETÖ ile bağlantılı Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı'na aitti ve 23 Ağustos 2016 da 29779 sayılı KHK ile kapatılan vakıflar arasındaydı.

Vakfın borucunu da ödetti

Savcılığın yürüttüğü soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede Yılmaz'ın FEM Dershanesi öğrencisi olan ve FETÖ ile bağlantılı Zağnos Vakfı yurdunda kalan yetim bir kız öğrenci üzerinden vakfa kaynak aktarma çabasına girdiği ve Zağnos Vakfı'nın elektrik faturasını iş yeri ruhsatı almak için belediyeye başvuran esnafa ödettiği de yer aldı. 2014 ve 2015 yıllarında 670.08 lira ve aynı vakfın 2 bin 341 liralık elektrik faturaları şikayetçi esnaf tarafından ödendi.

Sadık tabakaya dahil

FETÖ/PDY iştirakli firmaların belediyeye ait arazileri gayriresmi olarak kullandığı ve belediyenin de buna göz yumduğu da savcının iddiaları arasında. İddianamede Volkan Yılmaz'ın “FETÖ/PDY terör örgütüne (hiyerarşik yapıda 2. kat sadık tabakaya dahil olduğu) bilerek ve isteyerek yardımda bulunduğu, FETÖ/ PDY terör örgütünün finansmanını sağladığı gerekçesiyle 15 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istendi.

Erdoğan, partisinin belediye başkanlarına Ankara'da ödül verdi

Belediye başkanlarını Ankara'da toplayan Erdoğan, FETÖ üyesi olma suçlamasıyla yargılaması devam eden Subaşı Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a ödül verdi.

İşte o tebligat

AKP'li Subaşı Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın, hakkında “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle yargılanmasına Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandığı öğrenildi. 16 Mayıs'taki ilk duruşmaya Başkan Yılmaz'ın da katıldığı ve davanın ekim ayına ertelendiği belirtildi.