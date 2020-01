Erdoğan, "FETÖ'cülere kaptırdık" demişti; UYAP altyapısı sızmalara karşı yenilendi

Otomatik ortamda yürütülen yargı faaliyetlerinin denetlendiği, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi 'UYAP' sızmalara karşı yenilendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “UYAP gibi çok önemli bir teknolojiyi FETÖ’cülere kaptırdık” sözleriyle UYAP'a dikkat çekmişti. Bu açıklamanın ardından UYAP'ın yenilendiği bildirildi.

UYAP, yargı birimlerinin tamamında işletimde olup bu birimlerin her türlü yargısal, idari ve denetim faaliyetleri bu sistemle elektronik ortamda yürütülüyor. UYAP’ın tam entegrasyonu ve merkezi elektronik ortamda tutulan arşivi sayesinde, doğru ve tutarlı bilgi mevzuatın tanıdığı yetkiler çerçevesinde başta hâkim ve savcılar ile yargı personeli olmak üzere tüm kullanıcıların paylaşımına açık tutuluyor. Yargı birimleri de aralarında her türlü bilgi ve belge alışverişini elektronik ortamda ve anlık gerçekleştirebiliyor. Habertürk'ün haberini göre, FETÖ, altyapısını oluşturduğu, yargılama süreçlerine ilişkin her türlü veri ve bilginin yer aldığı UYAP’ı kumpas ağına dahil etti. Bu ağ üzerinden hukuksuz şekilde elde edilen veriler, örgüt amaçları doğrultusunda kullanıldı. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Adalet Bakanlığı, 17-25 Aralık sürecinin ardından UYAP’ı kontrol altına almak için önemli çalışmalara imza attı. Sistem altyapısı sızmalara karşı yenilendi. Veritabanı güvenlik politikalarının da tümü değiştirilerek en üst düzeye çıkarıldı.

Gereksiz görülen tüm yetkilendirilmeler kaldırılırken, veri tabanı üzerinde yapılan tüm işlemler log mekanizmalarıyla daha detaylı olarak kayıt altına alınmaya başlandı. Veri tabanı yönetici erişimleri de kısıtlandı. Bilgi Güvenliği Birimi de kurum içinden ve dışından sürekli olarak zafiyet tarama ve sızma testleri ile sistem güvenliğini denetler hale getirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile IP paylaşımı yapılarak, zafiyet taraması ile sistem güvenliği sürekli teyit edilmeye başlandı. Son olarak Bilgi İşlem Dairesi’nin başına, bilişim alanındaki uzmanlığı ile bilinen Ankara Cumhuriyet Savcısı İdris Ünal getirildi.