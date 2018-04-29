Erdoğan: FETÖ temsilcileriyle kurulan mahkemeler ülkemi mahkum edemez

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı ve iş adamı Reza Zarrab'ın 3 gün boyunca itirafçı olarak ifade verdiği ABD'deki davayı değerlendirdi. Erdoğan, "Öyle sanal oluşturulan mahkemelerle, o FETÖ denilen alçağın uydurma temsilcileri ile kurulan mahkemeler asla benim ülkemi mahkum edemez'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin Kars 6. Olağan İl Kongresi öncesi kent meydanında halka hitap etti.

Erdoğan, "FETÖ alçağı nerede? Amerika'da. Demek ki bunu Amerika çok seviyor, o da Amerika'yı seviyor" dedi.

AKP İl Kongresi'nde zaman zaman "Vur vur inlesin, Amerika dinlesin" tezahüratları altında konuşan Erdoğan, ''250 şehidimiz olur, 2 bin 193 gazimiz olur ama birileri Amerika'ya gider, birileri Batı'nın değişik ülkelerine gider ama bu ülkenin asıl sahipleri burada kalır" ifadelerini kullandı.

"Biz buradayız, onlar nerede?" diye soran Erdoğan, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimisi Hans'ın, kimisi George'un kulu kölesi oluyor. Kimisi sahte kurulan mahkemelerde yargılanmak suretiyle güya benim ülkemi yargılamaya kalkıyor. Boşuna uğraşmayın. Öyle sanal oluşturulan mahkemelerle, o FETÖ denilen alçağın uydurma temsilcileri ile kurulan mahkemeler asla benim ülkemi mahkum edemez.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, kardeşi Mustafa Erdoğan ve oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu yakınlarının vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'nda kurulan bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiğini iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yanıt verdi.

Erdoğan, çocuklarının yurtdışında hiçbir yere para göndermediğini, yurtdışı bankalarında çocuklarının, eniştesinin ve dünürlerimin böyle bir parası olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'na hitaben, "Elinde bir takım kağıtlar sallayarak bilmem ne adasındaki hesaba şu kişi bu kadar milyon dolar yatırdı diye güya iddialarını belgelendirdi. Belge dediği bu kağıtları düne kadar da kimseye vermedi" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim veya yakınlarımdan birinin yurtdışındaki hesaba giden tek kuruş parası olmadığını söyledim. Bu 5 arkadaştan bir tanesi güya benim özel kalem müdürümmüş benim öyle bir özel kalem müdürüm olmadı, o isim bir işadamı.

"Zerre kadar aklın olsa bu isim özel kalem müdürü mü bir sor. Ama kılavuzu karga olanın... Dün belge dedikleri kağıtları gördükten sonra anladık ki birileri bu zatı fena halde tongaya düşürmüş. Sürekli sahte belgelerle, iddialarla bu zatı rezil kepaze ediyorlar."