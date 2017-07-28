Erdoğan: "FETÖ ile mücadelede asıl isimlerin değil sıradan insanların üzerine gidildi" şikayetleri var, dikkat!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine üyeleri ve milletvekilleri ile yaptığı toplantıda konuştu. Erdoğan'ın, “FETÖ ile mücadelede asıl isimlerin değil de sıradan insanların üzerine gidildiği yönünde şikayetlerin olduğunu" söylediği belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre Erdoğan, parti genel merkezinde kabine üyeleri ve AKP milletvekilleri ile yaklaşık 50 dakika süren bir toplantı yaptı. Erdoğan, toplantıda kabine üyeleri ve milletvekillerine önemli mesajlar verdi. İktidar olmanın kolay olmadığı vurgusunu yapan Erdoğan'ın saldırıların hedefinde AKP'nin olduğunu ifade ettiği bildirildi. Toplantıda teşkilatlara saygının esas olduğunu belirten Erdoğan, milletvekilleri ile halkın iç içe olması gerektiği vurgusunu yaptı ve gönülleri kazanmanın önemine dikkat çekti. Erdoğan’ın teşkilatlara yönelik, “Teşkilatta ahenk ve saygı esastır. Kongre sürecine milletvekilleri müdahil olmamalı değişse de değişmese de teşkilatla ortak hareket etmeli. AK Parti’lilerin vazifesini en iyi şekilde yapması çok önemlidir. Bu bakımdan teşkilatlarda yorulan, devam etmek istemeyen dava idrakini yitiren varsa kenara çekilsin, yerini başka arkadaşlara bıraksın. Yorulanla devam etmek eşyanın tabiatına aykırı” dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir gündemi de FETÖ ile mücadeleydi. Erdoğan’ın “‘FETÖ ile mücadelede asıl isimlerin değil de sıradan insanların üzerine gidildiği yönünde şikayetler var, dikkate alın. FETÖ ile mücadele sonuna kadar devam edecek” dediği öğrenildi. OHAL'in ise yabancı yatırımlar için bahane olamayacağı kaydedilerek, vakti gelince bahanenin ortadan kaldırılacağına işaret edildi.

Erdoğan, 2019 seçimlerine yönelik ise, “millet bizim için değerlidir, onlara karşı mütevazı olun. 2019 seçimleri bizim için kritik önem taşıyor. İçeride ve dışarıda yapılan saldırıların hedefinde AK parti var. Ben milletimle olmaya devam edeceğim, milletle birlikte olmak hayat tarzımızdır. Milletvekilleri seçim bölgelerinde halkla iç içe olmalıdır. Halkın tümüne ulaşmak zorundayız. Gönülleri almak, kazanmak önemlidir” şeklinde konuştu.

Toplantıda ekonomi ve son dönemdeki siyasi gelişmelere de değinildi. Sahada olmadan olaylara yön verilemeyeceğini belirten Erdoğan, en iyi tatilin milletle birlikte olmak olduğunu dile getirdi.