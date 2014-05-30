'Artist, sanatçı müsveddeleri yeni ölümler için isyan çağrısı yapıyor'

Gezi Parkı olaylarının 1. yıldönümüne bir gün kala düzenlenen "Fetih Ruhu, Fatih ve Gençlik" yarışması ödül töreninde konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan, "Artist, sanatçı görünümünde bir takım müsveddeleri yeni acılar yeni ölümler yaşansın diye isyan çağrıları yapıyorlar. Ama bu gençlik bu çağrılara asla kulak asmayacak. Onlar şiddet dese de siz fikirlerinizle cevap vereceksiniz" diye konuştu.

Erdoğan, "Osmanlı’nın tanımış olduğu özgürlüğe hasretiz, o özgürlük yok. İşte bu Geziciler var ya bu Geziciler, onlar fikri olmayanlar, düşüncesi olmayanlardır. Dikili bir ağacı olmayanlardır. Siz öyle bir gençlik olmayacaksınız. Siz kalemle, bilgisayarlarınızla konuşacaksınız" dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, "Fetih Ruhu, Fatih ve Gençlik" konulu yarışmanın ödül töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

İstanbul'un fethinin, büyük fethin 561'nci yıl dönümünü idrak ederken, Fatih Sultan Mehmet'i onun övülmüş ordusunu askerini hürmetle yad ediyor, mekanları inşallah cennet olsun diye dua ediyorum. Siz bizim iftihar vesilemizsiniz. Siz bizim gurur kaynağımızsınız. Sevgili gençler dün akşam Küçükçekmece'de Yahya Kemal Beyatlı gösteri merkezinde, oradaki gençlerimize de ifade ettim. Genç kardeşlerim fethin manasını çok iyi öğrenmek, fetih ruhunu çok iyi anlamak, Fatih Sultan Mehmet'in ufkunu vizyonunu özellikle de onun bizlere emanet bıraktığı fetih ruhunu çok iyi kavramak durumundayız.

Aramıza set çekmek istediler

Bizim millet olarak tarihimizle aramıza set çekmek istediler. İrtibatı koparmak istediler. Bizi kendi öz değerlerimize, öz kültürümüze kendi kavramlarımıza yabancılaştırmak istediler. Fetih kavramının içini boşaltmak için, asırlar boyunca sinsice mücadele verdiler. Burada bir kez daha hatırlatmak isterim, Fetih işgal değildir sevgili gençler. İlhak değildir, gasp etmek değildir. Zorla ele geçirmek değildir. Fetih açmaktır, fetih köhnemiş kilitleri açmış, pas tutmuş kapıları aramak, gönüllere giriş yapabilmektedir. Fetih zalime dur diyebilmek, zulme itiraz edebilmektir.

Kökü olmayanın istikbali olmaz

Fetih zalime dur diyebilmek, zulme itiraz edebilmektir. Fetih zulmün egemen olduğu hakkı taşımak, adaleti taşımaktır. Aydınlık bir istikbali inşa edebilmektir. Her yeni başlangıç bir fetihtir. Ülkesi için milleti için insanlık için yeni aydınlık kapıları aralamak bir fetihtir. Fetih değişimdir, dönüşümdür. Daha önce Küçükçekmece'deki salonun adı arenaydı, adını değiştirdik. Yahya Kemal Beyatlı gösteri merkezi yapalım dedim. Fetih deyince de aklıma şu geldi, Yahya Kemal şunu söylüyor:

"şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi!

senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi!

ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın!

galip et çünkü bu son ordusudur İslamın"

Gençler sizler geçmişinizi unutmayacaksınız. Kökü olmayanın istikbali olmaz. Ecdadımız fatih gemileri karadan yürüttü biz de Marmaray'ı denizin altından geçirdik. Gençler tarihinizi objektif kaynaklardan okuyup öğrenin.

Siz güçlüsünüz, size inanıyorum

Dünyanın hayranlık duyduğu eserlerinizi sizler de görün. Bizim köprülerimiz, çeşmelerimiz, şehitliklerimiz var. Biz hükümet olarak bu ecdat yadigarı eserleri buluyoruz ve genç nesillere yeniden kazandırıyoruz. Gidin Üsküp'e Makendonya'ya, oraları gezin. Ecdadımız oralara hangi eserleri yapmış ve bırakmış onları görün. Gidin ve oradaki kardeşlerimizle kucaklaşın. Farklı olandan asla korkmayın, asla çekinmeyin. Düşüncesine güvenen düşünce hürriyetinden korkmaz. Siz güçlüsünüz, ben size inanıyorum.

Osmanlı’daki özgürlüğe hasretiz

Osmanlı’nın tanımış olduğu özgürlüğe hasretiz, o özgürlük yok. Fikrin, düşüncenin olmadığı yerde şiddet vardır. İşte bu geziciler var ya geziciler onlar fikri olmayandır. Onlar düşüncesi olmayandır. Onlar dikili bir ağacı olmayandır. İşte siz öyle bir gençlik olmayacaksınız. Siz kalemle konuşacaksınız.

Diyarbakır’da gördünüz değil mi? 23 Nisan’da yavrular dağa kaçırıldı. Ne dediler aileler BDP’lilere, “Sizin çocuklarınız ABD’de İngiltere’de okurken bizim evlatlarımız dağa kaçırılıyor.”

Onlarda milli ve manevi değerler yok. İşte cemaat görüntüsü altında kan emici istismar yapılanmalarına maalesef açık oldular. Bir yıl önce bunu provasını İstanbul’da yaptılar. Büyük Türkiye’yi durdurmak için gençleri kullandılar.

‘Kadıköy duvarına zulüm 1453'te başladı’ yazdılar

Çözüm sürecini sabote etmek için gençleri kullandılar. Kadıköy’ün duvarlarında zulüm 1453’te başladı yazıyordu. Bunu yazan köksüz ve hain bir zihniyetin karanlık hedefleri için kullanılan gençlerdi. O gençlere bayrağımızı bile yaktırdılar. Gençlerin üzerinden Türkiye’ye tuzak kurmak istediler. Mısır’daki gençleri de tahrik ettiler. Esmamızı şehit ettiler. Ukrayna’da da gençleri tahrik edip sokağa döktüler ve ülkeyi ne jale getirdiler.

Türkiye’de bunu başaramayacaklar. Çünkü Türkiye’de 1453’e, 1071’e sahip çıkan bir gençlik var. Türkiye’de bayrağına vatanına istiklaline ve istikbaline aşık bir gençlik var. İşte o gençliğin sabrı o tuzağı bozdu dağıttı. Yine o tuzağı canlandırmak istiyorlar.

Artist, sanatçı görünümünde bir takım müsveddeleri yeni acılar yeni ölümler yaşansın diye isyan çağrıları yapıyorlar. Ama bu gençlik bu çağrılara asla kulak asmayacak. Onlar şiddet dese de siz fikirlerinizle cevap vereceksiniz.

Bir de bildiğiniz gibi son 3-4 yıldır bir olayla karşı karşıyayız. Cemaat adı altında örgütlenen örgüt hırsını ülkesinin çıkarlarının üzerinde gören istismarcılara karşı lütfen dikkatli olun. Temel referansları çarpıtarak kirli örgüt çıkarları ve hatta ülkesine ihanet için kullananlara fırsat tanımıyoruz sizler de tanımayın.

Kuranı Kerim’i Hz. Peygamberi dahi kendilerine alet edecek kadar alçalanlara itibar etmeyin. Sahte şeyhlere hocalara asla inanmayın prim vermeyin. Unutmayın bize Allahımız yeter. Bize Peygamberimiz yeter. Bize kitabımız Kuran’ı Kerim yeter. “Pensilvanya’daki zat dediyse doğrudur” diyen bir mantık bir Müslümanın mantığı değildir. Zira sevgililer sevgilisi peygamberimiz dediyse doğrudur.

‘Sanal ilişkilerin esiri olmayın’

Sizin ilminiz ve ferasetiniz inşallah bu oyunları bozacaktır. Ülkesine ihanet eden hainleri vatanseverlerden ayırın. Sizlerin de sahtekarların tuzağından uzak kalmanızı önemle rica ediyorum. Lütfen modern iletişim imkanlarını bilgisayarı interneti muhtemel tehlikelerini görerek buna karşı dikkatli olarak kullanın. Twitter’ın, Facebook’un, Youtube’un esiri asla olmayın. İnternetin getirdiği görsel çılgınlıklara sanal ilişkilere teslim olmayın.

İnşallah seçme ve seçilme yaşını 18’e indirmemiz gerekiyor. Almanya’da Hollanda’da oluyor. Orada oluyorsa Türkiye’de neden olmasın. Bakıyorsunuz bir MHP’li yetkili, “parlamentoyu çoluk çocuğa mı teslim edeceğiz” diyor. Ben ülkücü gençliğe, MHP’ye gönül veren gençliğe de sesleniyorum. Size güvenmeyen bu zihniyetin peşinden nasıl gidiyorsunuz diyorum.

Tarihten aldığınız güçle geleceği şekillendirme kararlılığı içinde olmanızı sizden rica ediyorum. Lügatinizde vazgeçmek kavramı geri adım atmak kavramı olmasın. Fethe fetih ruhuna İstanbul’a sahip çıkın.