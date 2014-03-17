Erdoğan: Fethullah Gülen de örgüt soruşturmasına dahil olacak

Başbakan Tayyip Erdoğan, 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimler sonrası Fethullah Gülen cemaatine yönelik soruşturma başlatılacağını belirterek, Gülen'in de bu soruşturmaya dahil edileceğini belirtti.

Kanal 7’de İskele Sancak programında açıklamalarda bulunan Erdoğan, Gülen cemaatine yönelik operasyonla ilgili bir soruda "Gülen de bu soruşturmakapsamında olacak mı" sorusuna, "Olacak tabi ya, daha ne olacak, her şey dökülüyor ortaya. Yanındaki adamı, Latif beyi, 15 yıl takip ettiriyor. Tüyleriniz ürperiyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

'Paralel yapı yapılanların zirvesi'

(Enerjinizin bir kısmını bu siyasi mücadele ile geçirdiniz, şimdi de paralel yapı çıktı, en zorlusu hangisiydi?) Bir partimin kapatılmasına yönelik atılan adım çok çok talihsiz bir adımdı, ikincisi partimiz kuruldu, seçime giriyoruz, seçime giremeyişime yönelik bir oyun vardı. Fakat en son nokta, paralel yapı olayı, bu kumpasta, tezgahta olumsuzluğun zirvesi diyebilirim. İnsanın iyi niyetle baktığı kişiler kumpasın içine girdiği zaman o bir felaket oluyor. Bu iyiniyet çok çok yanlışmış.

'Mamaları kesildi'

Yaşananlar dershanelerle de ilgili ama tek bu değil. Orada çok ciddi bir rant var. Böyle bir mamayı terk etmek kolay değil. Hepsini bir kenara koyun, asıl sıkıntıya düşüren, bir ülkenin başbakanı nasıl dinlenir. Bunlar, bunu yapacak kadar alçaklaşmıştır. adileşmiştir. Sonra kalkıp bize İslami ahkam kesme.

'Yargıyı ele geçirdiler'

Bir kısım yargıyı bunlar ele geçirdiler. Yargıtay’ın, Danıştay’ın ha keza öyle. İlk derece mahkemede, bana yapılan hakaretlerde lehime karar çıkarken, bu olaylardan sonra Yargıtay’dan dönüyor. Aceleye getirecek olursak olumlu bir netice çıkamayabilir, bu kurumların yeniden dizaynı gerekiyor. HSYK’da niye bu adımı attık.

'Gülen de soruşturmaya dahil olacak'

Olacak tabi ya, daha ne olacak, her şey dökülüyor ortaya. Yanındaki adamı, Latif beyi, 15 yıl takip ettiriyor. Tüyleriniz ürperiyor. Ben imam hatip mezunuyum. Bana hocalarım hiç böyle şeyler öğretmedi. Bu örgüt, cemaat falan denmez. Paralel yapı yargı ve emniyette, her iki tarafta koordine olmuş vaziyette. Arama emrini alıyor, sonra emniyet hemen müdahalesini yapıyor.

'El Kadı'ya yapılan terrbiyesizlik'

Birçok işadamları var, tanıdığımız, bu insanlar kamuya teşhir edildiği zaman bu insanların onuru, kredibilitesi ne olacak? Gururla söylüyorum, Yasin El Kadı ile ilgili, daha önce Cumhuriyet takmıştı, şimdi bunlar taktı. Terbiyesizliğin daniskası, El Kaide’ye destek veren. Allah cezanızı vermesin. Bu adamı tanımasam. Bu ülkeye hayran olan, El Kaide’ye karşı olan bir insan.

Ameliyatımdan sonra her şey güzel gelişti

Siyasi olamaz çünkü seçim yok. Başka türlü götürme noktasında haberleri aldık, bunları duyduk ama Allah’ın verdiği ömrü kimse erteleme ya da gereğini yapma yetisi yoktur. Biz ya Hafız deriz, ona sığınırız. Tedbirlerimizi de alırız, öyle devam ederiz. Elhamdülillah ameliyatımdan bu yana her şey cok daha güzel gelişti bu maratonu ilk günleri de aratmayacak şekilde götürüyoruz.

‘Gel ülkende inzivaya çekil’

Başbakan Erdoğan, Manisa mitinginde Fethullah Gülen’i sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, “Pensilvanya yönetimindeki Neo- Ergenekon’la da mücadele edeceğiz. Neymiş, Pensilvanya’da inzivaya çekilmiş. İnzivaya çekileceksen gel ülkende inzivaya çekil.

Bu nasıl bir inziva? İnzivaya çekilmiş ama oradan alüfteleri (iffetsiz, oynak, cilveli kadın) takip ediyor. Yani aşüftenin benzeri. Siyasilerden birine alüfteyi musallat etmişler de hemen haber göndermiş ’sakın ha’ demiş. Ya sen hoca mısın, yoksa istihbarat örgütü başı mısın” dedi.