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'Başbakanım kızınız Esra'yı FEM dershanesine kaydettirmiştiniz'

Güven-Der yayınları için soru bankası hazırlayan isimlerden Tarık Berber, Başbakan'ın Esra'yı FEM'e kayıt yaptırmaya geldiğinizde ben karşıladım sizi tweet'i attı

21 Kasım 2013 18:18

Fethullah Gülen cemaati bünyesinde işletilen Güven-Der yayınları için soru bankası hazırlayan isimlerden Tarık Berber, Twitter’dan Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Dershane konusunda geri adım atmayacağız” içerikli sözlerini eleştirdi. Berber, “Başbakanım Esra'yı Taksim FEM'e kayıt yaptırmaya geldiğinizde ben karşılamıştım sizi. Zaman çabuk geçiyor” yazdı.

Başbakan Erdoğan’ın dün ATV ve A Haber ortak yayınında dershane tartışması ve tartışmanın taraflarından Gülen cemaatine dair söyledikleri Twitter’da da gündem oldu. Başbakan’ın çıkışını destekleyenlere karşı Fethullah Gülen’in Osman Şimşek aracılığıyla söylediği “Bu müesseseler milletin eseri; yeter ki millete hizmet etsin ama kapanmasın. Allah'ın lütfettiği bu kurumları kim yönetirse yönetsin ama millete hizmet etmeye devam etsin” sözlerine atıfla Twitter’da açılan   “DershaneIerHizmeteDevamEtmeli” hashtagi (etiketi) en çok yazılanlar arasına girdi.

arsivlemesemolmazdi.blogspot.com adresinde yayımlanan bir habere göre, bu hashtagi kullanarak tweet atanlar arasında Güven-Der yayınları için soru bankası hazırlayan isimlerden Tarık Berber de vardı. Berber, Başbakan’ın kızı Esra Erdoğan’ı kaydetmek için Gülen cemaati bünyesinde çalışan FEM dershanesine geldiğini iddia etti.

İşte Tarık Berber’in daha sonra yayından kaldırdığı o tweet:

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