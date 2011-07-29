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Erdoğan: Federasyonun duruşunu takdir ediyorum

Erdoğan, Fenerbahçe'nin hazırlık maçında karşılaştığı Shakhtar Donetsk maçında çıkan olaylar nedeniyle iki maç seyircisiz oynama cezasının doğ

29 Temmuz 2011 03:00


T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin hazırlık maçında karşılaştığı Shakhtar Donetsk maçında çıkan olaylar nedeniyle iki maç seyircisiz oynama cezasının doğru olduğunu söyledi. Erdoğan, “Shakhtar Donetsk maçında olay çıkaran Fener seyircisinin tavrı hoş değil. Demek ki hala olanlardan ders çıkarılmamış. Burada kulüplerin başkanları seyircilerine sahip çıkacaklar. Çıkmazlarsa bedeli ödemek zorunda kalacaklar.” dedi.


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi sarsan şike operasyonu konusundaki düşünceleri ve taraftarı olduğu Fenerbahçe’nin yaşadığı zorlu döneme dair ne tavır takınacağı merak ediliyordu.


Başbakan Erdoğan resmi ziyaret için gittiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den dönüşünde, gazetecilere bu konuda ilk kez konuştu:



'Bu süreçte Fenerbahçelilik yapamam'


Bir Fenerbahçeli Başbakan olarak kalkıp da, bu süreçte burada Fenerbahçelilik yapamam.


Şike operasyonunu, “Bu süreci arınma temizlenme süreci olarak değerlendiriyorum” diye değerlendiren Başbakan, Futbol Federasyonu’na da, “Federasyonun duruşunu takdir ediyorum. Doğrusu federasyon yönetimi şu anda hakikaten kılı kırk yararak süreci götürüyor” diyerek destek verdi.



'Bedelini herkes ödemek zorunda'


Fenerbahçe’nin  Shakhtar Donetsk ile oynadığı maçta çıkan olaylara da değinen Başbakan Erdoğan şöyle konuştu;


Mesela son Shakhtar Donetsk maçında yapılanlar... Maçta Fener seyircisinin tavrı hoş değil. Demek ki hala olanlardan ders çıkarılmamış. Burada kulüplerin başkanları seyircilerine sahip çıkacaklar. Çıkmazlarsa bedeli ödemek zorunda kalacaklar.



'Artık kimsenin tuttuğu takım yok'


Erdoğan, “Olabilecek her kararı almaları yönünde desteğiniz var yani” sorusuna da şu yanıtı verdi;


Yasal düzenlemeyle önleri çok açık. Bütün mesele bu noktada. Artık orada kimsenin takımı yok. Bu Federasyon yönetiminde herkes takımsız. Tabii ben de, bir Fenerbahçeli Başbakan olarak kalkıp da, bu süreçte burada Fenerbahçelilik yapamam. Bulunduğum nokta buna müsait değil. Bu sözleri takım yönetimleri dâhil benimle görüşen herkese söyledim, söylüyorum. Federasyon kararlarını peyder pey alıyor. Malum ligler ertelendi. O zamana kadar yargıdan ne gelir bilmiyoruz. Ama burada da tabii ki medyanın yaklaşımları önem arz ediyor.



Başbakan daha önce ne demişti?


“Yargının vermiş olduğu bir karar. Bu karar üzerinde herhangi bir yoruma girmem doğru olmaz. Bunların gerekçesinde ne var ne yok bilmiyorum. Tabii ki burada özellikle F.Bahçe sevdalılarının, taraftarların bu tür yargıya intikal etmiş kararları olgunlukla karşılamaları bana göre özgürlükler noktasında demokratik parlamenter sistem içerisinde F.Bahçe camiasına yakışan bir tavır olmalıdır. Ben de bir F.Bahçeliyim. Ama bunu olgunlukla karşılamamız lazım.”



Shakhtar maçında ne olmuştu?


Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk takımları arasında 21 Temmuz’da Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynanan özel karşılaşmada sarı lacivertli taraftarlar, şike operasyonu nedeniyle sorumlu tuttukları TFF ve basına tepki göstermiş, sahaya yabancı madde atmışlar ve büyük tepki göstermişlerdi. Bununla da yetinmeyen, foto muhabirleri ve basın tribününde oturan gazeteciler dışarıya çıkartılmış ardından sarı lacivertli taraftarlar sahaya inerek maçın yarıda kalmasına neden olmuşlardı.


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