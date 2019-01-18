Erdoğan, Fazıl Say konserine gidiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca tanınmış sanatçı Fazıl Say’ın bugün Ankara’da gerçekleşecek "Truva Sonatı" konserine katılacak.



Fazıl Say, bir süre önce annesinin vefatı dolayısıyla kendisini arayan Erdoğan’ı bugün Ankara’da gerçekleşecek Truva Sonatı prömiyerine davet etmişti. Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan değerlendirme sonucunda karar çıktı ve daha önce Fazıl Say’a "Gelebiliriz" şeklinde iletilen karar bu kez kesinleşti. Erdoğan, bugün akşam Ankara Congresium salonunda gerçekleşecek konsere katılma kararı aldı.

Cumhurbaşkanı’na çok yakın bir kaynak Habertürk'ün "Yarınki Fazıl Say konserine Sayın Cumhurbaşkanı katılacak mı?" sorusuna "Evet gidecek. Hep beraber gideceğiz" yanıtını verdi.



Cumhurbaşkanlığı'nda ilk yapılan değerlendirmede "farklı tepkilerin" gelebileceği endişesiyle katılıp katılmama durumu değerlendirilmiş ancak Erdoğan ve danışmanları bu kaygılardan uzak bir duruş sergilemişti.