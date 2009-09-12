Erdoğan faturayı askere kestirmedi!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, askeri göletin patladığı iddiasını değerlendirdi. "Faturayı askere kesmenin anlamı yok" diyen Erdoğan bu tavrın yanlış olduğunu kaydetti.



Erdoğan sözlerin eşöyle devam etti. "Burada yasanın bize verdiği yetkiler var. Buraları belediyelerimizle bayındırlık bakanlığımız vasıtasıyla yapmamız mümkün çalışmaları yürütüyoruz. Gönlümüz şunu arzu ediyor. İşi bu noktaya getirmeden. Oralarda yerleşim yapmış vatandaşlarımızla anlaşalım. Bunu bir diyalog içinde anlaşmak suretiyle çözelim.”

Lokal afet bölgesi olur

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın “Afet bölgesi ilan edilsin” çağrısını da hatırlatan Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Afet bölgesi demek, bütün yaşamları ortadan kaldırmanız demek. Bizim böyle bir şeyi ilan etmemizin anlamı yok. Böyle bir şeyi ilan, çok mevzi lokal bir çalışma varsa, bu çalışmalardan sonra orası için böyle bir tedbir alınabilir. Engeller çıkmasın diye böyle bir adım atabiliriz ama İstanbul’da afet bölgesi ilan edilmelidir diyor bir lider. Afet bölgesi tanımının ne olduğundan haberi yok.

Başbakan Yardımcılığı yapmış bir insanın ‘Afet bölgesi ilan edilmelidir’ yaklaşımını anlamakta zorlandım. Önce bunun tanımını öğren bakalım.”

Siyaset karışmasın

CHP liderinin, hasar bölgesinde, “Başbakan, belediye başkanı nerede” diye sorduğunu da belirten Erdoğan, “Belediye Başkanı, Vali arazide, Başbakan gelmiş bölgede, AKOM’da toplantısını yapıyor. Başbakan arazide dolaşıyor. çalışmalarımız yapıyoruz. Bu işe siyaseti bulaştırırsanız yazık olur” dedi.

Döner kavşakların sel felaketinde etkili olduğu, İstanbul’da belediye başkanlığı yaptığı özellikle 1997’de Ayamama Deresi etrafında yapılaşmanın arttığı yönünde iddiaların hatırlatılması üzerine Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:

Ayamama’da yanlışlar

“Kesinlikle yalandır, tamamen düzmecedir. Benim dönemimde Ayamama kıyısında bir müsaade sözkonusu değildir. Bağcılar sınırları içindeki bölgede ilan edilmiş ticari bölge vardır. Biraz da onu bununla karıştırıyorlar. Ben Ayamama deresinde o dönemde yapılanmalara kavga, mücadele vermiş bir belediye başkanıyım. Kaçak konutlara, gecekondulara karşı mücadele etmiş bir belediye başkanıyım. Tayyip Erdoğan’ın ağzından gecekondu yapımına dair bir kelime bulamazsınız. Bunlar ideolojik yaklaşım. Dürüst doğru davransın, attığımız adımları çok iyli takip etsin. İdeloloji yaklaşımlarıyla dürüst davranan yatırım yapacak insanların önünü kesmek için neler yaptıklarını da gayet iyi biliyoruz. Oynanan oyun içinde onlar da var.

Gölet o hasarı yapmaz

Bakın bazı gazeteler şunu da yazdı. Ona da katılmıyorum. ‘Askeri bölgenin içindeki gölet yarıldı, taştı ve bunun etkisiyle de aldı tırları götürdü. Oraları da gördüm. O gölet böyle bir hasarı meydana getirecek gölet değil. Yarılma oldu ama karşısında doğal set var. Doğal set olduğu müddetçe alıp da bu süreklemeyi yapamaz. Hızı kesiyor. Burada dürüst olmamız gerekiyor. Hemen orada faturayı askere kesmenin anlamı yok. O da yanlış bir şey.”

Gölet meselesi nasıl çıktı

Vakit Gazetesi, dün, İkitelli’deki sel faciasına askeri bölgedeki göletin yol açtığı yönünde bir haber yayımladı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İkitelli’de çok sayıda can alan sel faciasında faturayı, yakındaki askeri bölgede bulunan suni gölete çıkardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İSKİ’nin, taşkının Topkule Kışlası’ndaki göletin ‘patlamasıyla’ başladığı yolunda değerlendirmesi olduğunu açıkladı. İddiayı yalanlayan askeri yetkililer ise, göletin küçük olduğunu, taşkının bentten önce başlayıp, önüne çıkanı sürükleyerek devam ettiğini söyledi.