Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Fatih Terim'in meşgalesi olmasa Akil İnsanlara alırdım" dedi.

Başbakan Erdoğan Kırgızistan ve Moğolistan'ı kapsayan seyahatinin ilk ayağı olan Bişkeke yolunada uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başbakan Erdoğan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i de terörün çözümü sürecinde görev alacak 62 kişilik “Akil İnsanlar” listesine almak istediğini dile getirdi.

Erdoğan, gazetecilerin Fatih Terim'in tartışılan hareketin sorması üzerine "Fatih'in meşgalesi olmasa Akil İnsanlara alırdım. Sadece sporla ilgili değil, bütün meselelerde siyasi derinliği olan bir insan" dedi.