T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan: Fatih Terim'in meşgalesi olmasa Akil İnsanlara alırdım

Başbakan Erdoğan, Fatih Terim’i de Akil İnsanlar listesine almak istediğini söyledi

10 Nisan 2013 12:54

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Fatih Terim'in meşgalesi olmasa Akil İnsanlara alırdım" dedi.

Başbakan Erdoğan Kırgızistan ve Moğolistan'ı kapsayan seyahatinin ilk ayağı olan Bişkeke yolunada uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başbakan Erdoğan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i de terörün çözümü sürecinde görev alacak 62 kişilik “Akil İnsanlar” listesine almak istediğini dile getirdi.

Erdoğan, gazetecilerin Fatih Terim'in tartışılan hareketin sorması üzerine "Fatih'in meşgalesi olmasa Akil İnsanlara alırdım. Sadece sporla ilgili değil, bütün meselelerde siyasi derinliği olan bir insan"  dedi.

 

ETİKETLER

fatih terimerdoğanbaşbakanakil insanlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24