Erdoğan: Farklı niyetler olabileceğine dair kuşkularımız var

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı İmam Hatipler Kurultayı'nda, sızan belgelerle ilgili olarak, 'Bu belgelerin yayınlanış şekli, bu belgelerin seçilme kriterleri arkasında farklı niyetler olabileceğine dair kuşkularımız açıktır' dedi



Erdoğan sözlerine, 'Allah’ın izniyle, son nefesimi verinceye kadar da imam hatipli olmanın gururunu, onurunu, şerefini üzerimde taşımaya devam edeceğim' diyerek devam etti. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Wikileaks belgeleriyle ilgili olarak, “Bu belgelerin yayınlanış şekli, bu belgelerin seçilme kriterleri arkasında farklı niyetler olabileceğine dair kuşkularımız açıktır. Belli ki; birileri, belli ülkeleri töhmet altında bırakmanın, ülkeler arasındaki ilişkileri bozmanın tamamiyle dedikodu, magazin, iftira niteliğindeki ipe sapa gelmez yorumlarla kafaları karıştırmanın mücadelesi içinde” dedi.



Başbakan Erdoğan, Sivas’ta Nuri Demirağ Havaalanı ve bazı tesislerin toplu açılış töreninde halka hitap etti.



Belgeler açıklanmaya başladığında “Ne yapılmak istendiğini görelim, eteklerindeki taşları döksünler. Amaç, hedef, gaye nedir ortalığa dökülsün” dediğini hatırlatan Başbakan Erdoğan, meseleye soğukkanlı bir şekilde baktıklarını söyledi. Birilerinin adeta define bulmuş gibi bu belgelerden medet ummaya başladığını belirten Başbakan Erdoğan, şöyle dedi:



“Yabancı bir diplomat senin ülkenin Başbakanına, senin ülkenin seçimle iş başına gelmiş hükümetine, partisine, milletvekillerine iftira atacak, sen de bu iftiradan medet umacak ve hani Sivaslıların çok güzel bir deyimi var ya: ’Akıl elden, fikir emanet’...Bunlar artık aklı yabancı diplomatlardan almaya başladı. Bunlar artık fikri yabancı diplomatların hezeyanlarından emanet almaya başladı.”





Aşık Veysel’in dizeleriyle seslendi



Günlerdir kendisinden olmayan bir belgenin istendiğini ifade eden Erdoğan, Aşık Veysel’in dizeleri ile “Aldanma cahilin kuru lafına, kültürsüz insanın kulu yalandır. Hükmetse dünyanın her tarafına, arzusu, hedefi yolu yalandır. Kar suyundan süzen çeşme göl olmaz, gül dikende biter diken gül olmaz. Her sineğin balı olmaz, peteksiz arının balı yalandır.” diye seslendi.





‘Zorunlu eğitime son verilsin’



6. İmam Hatipliler Kurultayı sonuç bildirgesinde, kesintisiz eğitime son verilmesi ve zorunlu eğitimin kademeli hale getirilmesi gerektiği vurgulandı. İmam hatiplerin ortak kısımlarının yeniden açılması istenen bildirgede şu ifadeler yer aldı: “Hiçbir öğrenci kılık kıyafet nedeniyle öğrenim hakkından mahrum edilmemeli, başörtüsü önündeki engeller kaldırılmalıdır. Karma eğitimde ısrar edilmemeli, kız ve erkek okullarının açılmasına izin verilmelidir.”







