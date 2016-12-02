Erdoğan "Faizleri düşürün" çağrısını tekrarladı; dolar 3.60'a dayandı, euro 3,81'i gördü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün bankacılık sektörüne yönelik olarak yinelediği "Faizleri düşürün" çağrısının ardından dün Türk Lirası karşısında 3.50'yi gören dolar, 3.59'u da aşarak rekor tazeledi. Kur 3.5935 ile rekor seviyeyi test etmesinin ardından 3.56'nın altına indi.

Ham petrol fiyatlarının 50 dolar civarında olması ve ABD tahvil faizlerinin 1 yılın en yüksek seviyelerine çıkması gelişen ülkelerde baskı yaratmaya devam ediyor. Fed'den Aralık'ta faiz artış beklentileri de doların küresel anlamda güçlenmesinde etkili oluyor.

Türk Lirası dün de Başbakan Yıldırım'ın Başkanlık açıklamalarının etkisiyle 3.5063 ile rekor kırmış ve gelişen piyasa para birimleri arasında en çok değer kaybeden para birimi olmuştu. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun kurda ve ekonomideki son gelişmeleri ele almak için Başbakan Yıldırım başkanlığında bugün toplanacak.



Yurtiçinde başkanlık sistemine dair açıklamalar ve siyasi gelişmeler kurun hareketi açısından önemli olacak. ABD'de açıklanacak Kasım ayı tarım dışı istihdam verisi de doların yönü açısından belirleyici olacak. Tarım dışı istihdamın 180 bin artması bekleniyor. Tahminlerin üzerinde gelen bir verinin dolar için pozitif etki yapabileceği belirtiliyor.

Sabah 3,49 seviyelerindeydi

Dolar sabah saatlerinde 3,49 seviyelerinde seyrediyordu. 3.71 liranın üzerine çıkan Euro ise yükselişe devam ederek 3,81 seviyesini de aştı. Dünkü rekor artışlar sonrası Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 2'nin üzerini görmüştü.