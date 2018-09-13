Erdoğan: Faiz konusundaki hassasiyetim aynı (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Ankara Otel\'de düzenlenen TESK Genel Kurulu\'nda konuştu.

Döviz kurundaki dalgalanmaya ilişkin, \"Zor dönemler zor kararlar vermeyi gerektirir. Ekonomide uygun kararlar almaktan asla çekinmiyoruz. Döviz kurundaki dalgalanmayı önlemeye yönelik yeni adımlarımız olacak. Dövizle kira konusunu kökten çözüyoruz. Resmi Gazete\'de yayınlandı.

Döviz kurundaki dalgalanma başta olmak üzere, ekonomimizi olumsuz yönde etkileyen tüm hadiseleri serbest piyasa çerçevesinin dışına asla çıkmadan çözmenin mücadelesini veriyoruz. Faiz konusundaki hassasiyetim aynı. Merkez Bankası bağımsız. Kendi kararını kendisi alır o ayrı.

\" diye konuştu.

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Hakime TORUN / ANKARA (DHA)



