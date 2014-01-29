Erdoğan: Faiz artırımı etkili olmazsa B planımız var

Başbakan Tayyip Erdoğan Merkez Bankası'nın faiz artarımına gitmesiyle ilgili, "İyi niyetle sabredip sonuçlarını bekleyecegiz, etkili olmazs B, C planlarımız var" dedi. Erdoğan ayrıca, "Ben enflasyon olayında enflasyon ile faizin ters orantılı değil, doğru orantılı olduğuna inanırım. Yani enflasyon ile faiz arasındaki ilişki sebep netice ilişkisidir. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faizi yükseltirseniz, enflasyon da yükselir. Düşürürseniz, ikisi beraber düşer" dedi.

Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek'in haberine göre, Başbakan Erdoğan Merkez Bankası'nın faizlerde artırıma gitmesini değerlendirdi. Erdoğan şunları kaydetti;

"Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Merkez Bankası malum bağımsız bir kurum. Biz bugüne kadar buna müdahale etmediğimizi, bizimle direkt bir bağlantısı olmadığını defalarca söyledik. Ama maalesef birileri hep köşelerine bizim baskı yaptığımızı yazarlar. Şimdi tabii ben bir defa faizin yükseltilmesine her zaman karşıyım. Ama, şu anda merkez bankası böyle bir karar almış. Bana düşen buna bir sure sabretmektir. Nereye gidiyoruz diye bunu görmektir. Faizin tekrar bir geri dönüşü veyahutta döviz kurlarında olumlu istikamette gelişme, Borsa İstanbul’da yükselme görmemiz halinde bu iyi niyetimizi korumak zorundayız. Ama aksi olduğunda iyi niyetimizi koruyamayız.

Çünkü her zaman söylediğimiz şey yüksek faizin bu noktada tek enstruman olmadığıdır. Ben burda bir tezimi söyleyeyim, isterseniz değerlendirirsiniz. Ben enflasyon olayında enflasyon ile faizin ters orantılı değil, doğru orantılı olduğuna inanırım. Yani enflasyon ile faiz arasındaki ilişki sebep netice ilişkisidir. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faizi yükseltirseniz, enflasyon da yükselir. Düşürürseniz, ikisi beraber düşer. Ters orantılı olarak düşündüğünüzde her zaman için çok daha olumsuz neticeler alırsınız."

- B planınız var mı?

"B planı, C Planı benzeri şeyler noktasında bunu önümüzdeki günlerde açıklayacağımız bir çalışmamız olabilir. Belki birkaç hafta sonra böyle bir çalışmayı açıklayabiliriz."