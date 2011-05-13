Erdoğan: Facebook çirkin ve berbat

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'deki mitinginde yaptığı konuşmada Facebook için "Bu tür sayfalar çirkin, berbat. Herkes adına buralardan her türlü ahlaksızlık yapılabilir" dedi. Bu sırada AKP, Ankara'da düzenlenen bir yarışma kapsamında Facebook ve Twitter'dan gönderilen iletileri ödüllendirdi.







Erdoğan, partisince Balıkesir'deki Kuvayı Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖSYM'ye gönderildiğini belirttiği elektronik postadan bahsederken konuyu Facebook'a getiren Erdoğan, "Şimdi Facebook'ta falan, yahu bunlar çirkin teknoloji. Bu Facebook filan, falan bu tür sayfalar bunlar çirkin, berbat. Herkes adına buralardan her türlü ahlaksızlık yapılabilir" diye konuştu.

Erdoğan böyle konuşurken AKP Genel Merkezi'nde ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Reha Denemeç, "Değişimin Farkındayız-AK Parti Hayatımızda Neyi Değiştirdi" isimli yarışmayla ilgili bir duyuru yaptı. Duyuruya göre yarışmacıların Facebook ve Twitter üzerinden gönderdiği iletilerin ödüllendirildiği bildirildi.

Yarışmada "Değişim; Tahrir Meydanı'nda milyonların 'Erdoğan' diye bağırırken, BBC ve Aljazeera'nın canlı yayında dünyaya izletmesidir" iletisi ile Can Acun'un birinci, "TV programına katılan Batmanlı Çiftçinin, Maliye Bakanı'ndan hızlı internet istemesidir" iletisi ile Oğuz Dürrü'nün ikinci ve "Klasik siyasetçi söylemi olan 'Gençler bu ülkenin geleceğidir' söylemi yerine, bugün gençlerin siyaset üretir olmasıdır değişim" iletisi ile Önder Benzeş'in olduğunu kaydetti. Facebook vasıtasıyla düzenlenen yarışmada derece alanlara AKP tarafından çeşitli ödüller verildi.