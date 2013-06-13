Erdoğan: Eylemlerin bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyorduk

Başbakan Erdoğan’ın dünkü baş döndürücü görüşme trafiğinin ana maddesi Gezi Parkı olaylarıydı. Eylemleri 2-3 ay öncesinden haber aldıklarını belirten Başbakan’ın “Gösteriler, bir haftaya biter” yorumu yaptığı öğrenildi

Akşam'ın haberine göre Erdoğan, konuyu önce “A Takımı”yla masaya yatırdı. Genel Merkez’deki 3.5 saatlik MYK toplantısında hem olaylar analiz edildi, hem de bundan sonra izlenecek yol haritası değerlendirildi.

Edinilen bilgilere göre Başbakan şu değerlendirmeleri yaptı:

Başarılı çalışmalarımıza karşı bazı gösteriler yapılacağı bilgisi 3 ay önceden geldi. Yaşananlar sürpriz değil. İçeride ve dışarıda uzantıları var. Ama çevre bahanesiyle olacağını ve bu noktaya gelebileceğini düşünmüyorduk. Eylemlere destek oldukça azaldı. Bu gidişle bir haftaya biter.

'İnşallah akıllarını başlarına alırlar'



Başbakan’ın, İçişleri Bakanı’na da eylemlerin kısa sürede bitmesi için gerekli adımların atılması talimatını verdiği ifade edildi.



Erdoğan, MYK’nın ardından TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve beraberindeki heyeti ağırladı. 1 saat 10 dakikalık görüşmede, esnafın olaylarda yaşadığı sıkıntı masaya yatırıldı. Misafirlerine 20 dakikalık sinevizyon izleten Erdoğan’ın “Gençlere gerekli telkinleri yaptık. İnşallah daha uzun sürmez. Akıllarını başlarına alırlar. Bir zamanlar one minute dediklerimiz şu an seviniyor” yorumunu yaptığı öğrenildi.



Palandöken görüşmenin ardından olumlu bir görüşme yaptıklarını belirterek “Esnafın rahatsızlığını ilettik. Ülkenin birliği en büyük mesele” dedi. Başbakan’ın esnafın zararıyla ilgili ilk tespiti 75 milyon TL olarak açıkladığını kaydeden Palandöken, “Zarar bunun çok daha üzerinde” değerlendirmesini yaptı.