Erdoğan: Eyaletmiş, federasyonmuş gündemimizde yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'eyalet sistemi' çıkışı sonrası Konya mitinginde konuya değindi.

Erdoğan "Kardeşlerim Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucusu şahsım olmak üzere biz olduk, biz olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş buymuş hiçbiri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli dün akşam katıldığı bir televizyon programında, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin yazdığı bir yazıda, yeni anayasanın kabul edilmesi halinde eyelet sistemine geçileceğini söylediği iddiaları üzerine konuşmuştu.

Star-NTV ortak yayınına katılan Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şimdi eyelet sistemini getireceğiz diye bir danışman, cumhurbaşkanı danışmanı olarak söylüyor, Cumhurbaşkanı da buna ses çıkartmıyor, kabulleniyor ise, o zaman 2 gün içerisinde eyelet sistemine karşı olan, üniter yapıda düşüncesi olan ülkücülerin (referendum) kararı ne olabilir? Bunları düşünmek lazım."

Bahçeli'nin 'eyalet sistemi' çıkışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise katıldığı başka bir programda yanıt vermişti.

Erdoğan, eyalet sistemi iddialarına ilişkin, "Böyle bir şey yok, benden duydunuz mu? Yok. 1923'te rejim meselesi bu ülkenin bitmiştir. Değişiklik yapılan konu, yeni yönetim sisteminin gelmesidir" demişti.

CNN TÜRK sitesinin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin yazdığı yazı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yayın organı Şehir Araştırmaları Dergisi'nde "Başkanlık Sisteminde Şehir Yönetimi" başlığıyla yer aldı.

Habere göre Şükrü Karatepe, iddiaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken "sözlerinin ahlaksızca bir şekilde çarptırıldığını" söyledi ve üniter devletten yana olduğunu kaydetti.