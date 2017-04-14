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Erdoğan: Eyaletmiş, federasyonmuş böyle bir şey gündemimizde yok; üniter yapının en büyük savunucusu biziz

"Cumhuriyetimizi üniter yapısı içerisinde ilelebet payidar kılmak konusunda kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyorum"

14 Nisan 2017 18:43

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin 'eyalet sistemi' tartışmalarını başlatan sözleriyle gündeme gelen 'üniter sistem' iddialarına ilişkin "Üniter yapının en büyük savunucusu daima başta şahsım başta olmak üzere biz olduk. Biz olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, hiçbiri bizim gündemimizde yoktur. Olmayacaktır." yorumunda bulundu.

 

Konya'da 'Evet Platformu' kapsamında vatandaşlara hitap eden Erdoğan, üniter yapı sisteminin "tarih" olduğunu vurgulayarak "Bunların hepsi tarih oldu. Artık siyaset güncelleniyor. Cumhuriyetimizi üniter yapısı içerisinde ilelebet payidar kılmak konusunda kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle de anadoludaki ilk devletimiz Selçuklu ile, cihan devletimiz Osmanlı ile, şartların zor olduğu bir dönemde kurduğumuz cumhuriyetimizle iftihar ediyoruz. Sen bizi vatansız bırakma Allah’ım, böyle dua ediyoruz."

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