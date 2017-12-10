Erdoğan: Ey Trump, senin böyle bir yetkin var mı, emlak mı alıp satıyorsun?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'a, "Ey Trump, senin böyle bir yetkin var mı, emlak mı alıp satıyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleriyle çarşamba günü "olağanüstü" toplanacağını hatırlatan Erdoğan, "Yani Trump, 'Ben yaptım oldu' demekle olmuyor. Ne olur biliyor musun? Sadece İsrail yaptıklarıyla kalır, ABD de aldığı bu adaletsiz kararla akıllara kazınır" diye konuştu.

Sivas'ta toplu açılıp töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Ey Trump, senin böyle bir yetkin var mı? Sen 1980 yılında alınan karara neden uymuyorsun? Emlak mı alıp satıyorsun? İsrail işgalci bir devlettir, İsrail bir terör devletidir. Ey Trump, senin düştüğün bu yanlışa biz düşemeyiz. Beklerdik ki böyle bir düşüncen varsa önce bizimle paylaş. Şu anda Tayyip Erdoğan, Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanıdır. Bizimle bunu paylaşman gerekirdi.

Kaldı ki ben günlerdir hem İslam dünyasının hem Hristiyan dünyasının önde gelenlerini tek tek aradım. İnşallah çarşamba günü bir sonuç bildirgesi açıklayacağız. Yani Trump, "Ben yaptım oldu" demekle olmuyor. Ne olur biliyor musun? Sadece İsrail yaptıklarıyla kalır, ABD de aldığı bu adaletsiz kararla akıllara kazınır.