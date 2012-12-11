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Erdoğan: Ey İsrail kendine gel

İsrail'i hedef alan sert açıklamalar yapan Erdoğan, 'Bunlar sabah başka akşam başka, bunlarda her oyun vardır' dedi

11 Aralık 2012 23:18

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen gecede yaptığı konuşmada "Ey İsrail kendine gel" diyerek seslendi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Ardından Filistin'in BM'de gözlemci üye ülke olması dolayısıyla Filistin'in Ankara Büyükelçiliği tarafından verilen akşam yemeğine katılan Erdoğan burada bir konuşma yaptı.

Konuşmasında İsrail'i hedef alan sert açıklamalar yapan Erdoğan, "Bunlar sabah başka akşam başka, bunlarda her oyun vardır" dedi.

Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Arka arkaya iki oylama çok önemlidir. Birinci oylamada 138 oyla BM Filistin'i 'gözlemci devlet' olarak kabul etti. Ardından yine BM'de İsrail'in nükleer silah tesislerinin incelenmesine yönelik yapılan oylamada da 176 evet, 6 hayırla çok önemli tarihi bir karar alındı.

Bu "İsrail kendine gel" demektir. İsrail bunu kabul etmediğini söyledi. Ama sen kabul etsen ne yazar etmesen ne yazar. Bundan sonraki değerlendirme çok farklı olur. Çünkü BM'nin aldığı bu karar farklı yerlerde alınan kararları da farklı bir şekilde değerlendirmeyi gündeme getirecektir.

İsrail, uluslararası hukuku ayaklar altına alan yasadışı yerleşim faaliyetiyle bölgede barış zeminini bilinçli bir şekilde tahrip ediyor.

Ben buradan Şimon Peres'e de sesleniyorum. Sen bir zamanlar bana "Bu topraklarda Türkiye olarak siz konut yapımında başarılısınız. Filistinlilere konut yapma konusunda siz bilginizi ben de parayı temin edeyim burada Filistinlilere konut yapalım" diyen insan değil miydin? Şimdi cumhurbaşkanı olunca mı değişti bu? Ama bu İsrail akşam başka sabah başka. Bunları iyi tanıyalım, bunlarda her oyun vardır."

 

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