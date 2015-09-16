Erdoğan: Evine ekmek götürmek için sokağa çıkan insanların terör örgütü tarafından katledilmesi umursanmıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 74 yaşındaki Mustafa Erdoğan’ın Cizre’de sokak ortasında vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak, “Evine ekmek götürmek için sokağa çıkan, çöpten hurda toplayarak geçimini sağlayan masum insanların terör örgütü tarafından katledilmesiyle zerre kadar ilgilenmiyorlar” dedi.

74 yaşındaki Mustafa Erdoğan, 4 Eylül Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı ilan edilen Cizre'de yaşıyordu. 11 Eylül akşamı, ekmek kalmadığı için, "Ben yaşlıyım, kimse bana bir şey yapmaz" diyerek evden çıktı. İçinde fırında bulunan marketten pide aldı ve eve doğru dönmek için yola koyuldu. Nergizi Sokak'ın başında kafasına isabet eden bir kurşunla hayatını kaybetti, çatışmalardan dolayı cenazesi sabaha kadar olay yerinde kaldı.

Ankara'da düzenlenen 3. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mustafa Erdoğan’ın ölümüne değinerek şunları söyledi:

Çatışmaların, eylemlerin suçlusu olarak Cumhurbaşkanı'nı, hükümeti gösterenler de bilinçsizce terör örgütünün en büyük destekçisidir. Yarın Tayyip Erdoğan’ın görev süresi bitecek, yerine başkası gelecek. Yarın bu hükümet gidecek, başkası gelecek. Ama terör örgütünün millete verdiği zarar kalıcı olarak. Bu ikisini birbirine karıştıranlar hesap vermekten kurtulamayacaktır. Evet sıkıntılı günler yaşıyoruz. Ama şuna kalbimizle inanıyoruz ki Türkiye’nin geleceği aydınlıktır. 2023, 2053, 2071 vizyonlarını da hayata geçirecektir.