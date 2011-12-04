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Erdoğan evinde dinleniyor, ziyaretçi yok

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Bakanlar Kurulu Toplantısı yapmayacağı, istirahatini hafta içinde de sürdüreceği öğrenildi.

04 Aralık 2011 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Bakanlar Kurulu Toplantısı yapmayacağı, istirahatini hafta içinde de sürdüreceği öğrenildi. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan’ın geçirdiği ameliyat sonrası gelecek hafta içinde de istirahatini sürdüreceği bildirildi.



Sindirim sistemi ameliyatı geçiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’daki evinde dinlenmeye devam ediyor.


Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 26 Kasım’da sindirim sistemi ameliyatı geçiren ve 29 Kasım’da taburcu olan Başbakan Erdoğan, 6 gündür Üsküdar Kısıklı’daki evinde dinleniyor.


Aile üyeleri dışında sadece 2 Aralık’ta TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve dün de ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile görüşen Başbakan Erdoğan, enfeksiyon kapma riski nedeniyle bugün de ziyaretçi kabul etmiyor.


Bu arada, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 10-12 Aralık tarihinde düzenlenecek "Medeniyetler İttifakı Doha Zirvesi"ne katılmak üzere 10 Aralık’ta Katar’a gideceği duyuruldu.


Öte yandan, Başbakan Erdoğan’ın taburcu olmasının altıncı gününde konutundaki istirahati sürerken, basın mensupları da Erdoğan’ın konutunun bulunduğu caddenin karşısındaki arsada beklemeye devam ediyor.


Erdoğan’ın konutunun çevresinde alınan geniş güvenlik önlemleri sürerken, konutun yaklaşık 400 metre uzaklığında bulunan İSPARK’a ait heliport alanında Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter bekletiliyor.


Başbakan Erdoğan’ın konutunun bulunduğu sokağın girişine şeffaf bir kürsü üzerine konulan ve dileyenlerin "geçmiş olsun" dileklerini yazdığı deftere, vatandaşlar mesajlarını yazıyor. Zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu deftere, okuma-yazma bilmeyenler de duygularını Başbakanlık korumaları aracılığıyla kaydediyor.


Bu arada, dolan defterler korumalar tarafından konuta götürülürken, yerine yeni defter konuluyor.


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